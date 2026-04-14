Prima pagină » Știri externe » Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei

Giorgia Meloni a anunțat marți că suspendă reînnoirea automată a acordului de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, o măsură influențată de conflictul din Fâșia Gaza. Această decizie indică o schimbare în relațiile bilaterale dintre cele două state, scrie agenția de presă ANSA.

„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a relatat agenția de știri ANSA, citând discuția lui Meloni cu reporterii din orașul Verona.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a fost cel care a trimis scrisoarea de suspendare a memorandumului italo-israelian către omologul său israelian, Israel Katz. Memorandumul, care stabilește un cadru pentru cooperarea în domeniul apărării privind schimbul de echipamente militare și cercetarea tehnologică în cadrul forțelor armate, urma să fie reînnoit la fiecare cinci ani.

Ce  determinat-o pe Meloni să înghețe cooperarea militară cu Israel

Motivul principal din spatele acestei decizii este dat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, în special de atacurile recente ale forțelor israeliene asupra misiunilor de menținere a păcii. Premierul italian a condamnat ferm incidentele din sudul Libanului, unde convoaie ale Națiunilor Unite care includeau și personal militar Italian au fost ținta atacurilor Israelului.

Decizia luată de Giorgia Meloni vine în continuarea politicii Italiei privind exporturile de armament către Israel, care au fost suspendate încă din octombrie 2023 în conformitate cu legislația italiană care interzice vânzarea de arme către state aflate în conflict care încalcă drepturile omului.

