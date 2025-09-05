Deși se prezintă ca un lider populist, președintele nord-coreean Kim Jong-un nu ezită să ignore regulile de moderație ale propriului regim, dar și să sfideze sancţiunile ONU la adresa Coreei de Nord. Dictstorul s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă demonstraţie de ostentaţie.

În egală măsură, opulența afișată de dictatorul contravine şi regulilor severe ale regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate „burgheze”, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Kim și familia sa afișează un lux orbitor

În fotografiile publicate de Kremlin, Kim poate fi văzut purtând un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic. La rândul ei, influenta sa soră, Kim Yo-jong, afișează o geantă neagră de lux Lady Dior, evaluată la aproximativ 7.000 de dolari, a relatat joi portalul de ştiri NK News. Cei doi frați au mai afişat în trecut astfel de articole extravagante, în ciuda faptului că importul lor este interzis prin sancţiunile ONU.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju-ae, dar şi prima doamnă Ri Sol-ju au fost văzute purtând genţi de mână Gucci de lux, în luna iunie, cu ocazia inaugurării staţiunii Wonsan Kalma. Ju-ae, considerată succesorul lui Kim Jong-un, a mai fost văzută purtând un ceas Cartier şi alte haine de lux.

Importurile de bunuri de lux au depășit cifra de 40 de milioane de dolari în 2023

Fenomenul vine pe fondul consumului tot mai accentuat de bunuri de lux de către elita nord-coreeană, inclusiv ceasuri, cosmetice şi băuturi alcoolice. În 2023, valoarea importurilor de astfel de bunuri din China a depăşit 40 de milioane de dolari, conform datelor vamale de la Beijing, o creştere exponenţială față de anii anteriori.

Oamenii de afaceri nord-coreeni călătoresc liber în oraşele chineze pentru a cumpăra mobilă, televizoare şi articole de modă europene, băuturi alcoolice şi cosmetice. Adesea, aceştia redenumesc produsele sud-coreene pe care le cumpără drept „fabricate în China” pentru a le ascunde originea faţă de ţara „inamică”, relatează publicaţia de specialitate Daily NK.

Apropierea de Rusia și China favorizează apariția noilor îmbogățiți (Donju)

În ciuda sancţiunilor internaţionale, funcţionarii comerciali nord-coreeni detaşaţi în străinătate, soţii și soțiile acestora şi chiar lucrătorii nord-coreeni din străinătate pot achiziţiona bunuri de lux, cum ar fi genţi de mână şi îmbrăcăminte, şi le pot aduce direct în ţară, a declarat Jeong Eun-yi, cercetător la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională.

Coreea de Nord are magazine universale mari, unde mai multe rapoarte indică prezenţa unor mărci de lux precum Chanel sau Rolex. Apropierea tot mai mare de Rusia, îmbunătăţirea de dată recentă a relaţiilor cu China – sursa a aproape 90% din importurile sale, şi o deschidere mai mare faţă de pieţele informale au încurajat elitele economice şi pe noii îmbogăţiţi, cunoscuţi sub numele de „donju”, în direcția achizițiilor de lux.

