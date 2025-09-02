Prima pagină » Știri externe » După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său

02 sept. 2025, 18:23, Știri externe
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit în capitala chineză Beijing, împreună cu fiica sa Kim Ju Ae.

Kim se află în China pentru a fi prezent miercuri la o paradă de „Ziua Victoriei”, alături de președintele chinez Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali.

Este prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză din 1959. Kim se va număra printre alți 26 de șefi de stat – inclusiv lideri din Myanmar, Iran și Cuba – prezenți la paradă, conform BBC.

Kim, întâmpinat într-o „atmosferă caldă”

Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord a relatat că Kim a fost întâmpinat de mai mulți membri de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez, inclusiv ministrul de Externe Wang Yi, într-o „atmosferă caldă”.

Agenția nord-coreeană a menționat prezența fiicei lui Kim, despre care agenția de spionaj din Coreea de Sud a declarat anterior că este „cel mai probabil” succesor al lui Kim.

Kim Ju Ae a apărut frecvent în public alături de tatăl ei, începând cu noiembrie 2022, dar se știu foarte puține despre ea. Există relatări contradictorii cu privire la vârsta ei. În 2023, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud declara că Kim Ju Ae ar fi avut în jur de zece ani.

Kim Jong Un a părăsit Phenianul luni, dar trenul său blindat călătorește încet și a trecut granița chineză marți.

Potrivit unui post de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, cu săli de conferințe, camere de audiență, dormitoare și un restaurant care servește vinuri franțuzești fine și mâncăruri precum homar proaspăt.

Kim Jong Un călătorește rar în străinătate, recent limitându-se a se întâlni de două ori cu Vladimir Putin după invazia rusă în Ucraina.

El a vizitat ultima dată Beijingul în 2019, tot după o călătorie cu trenul, pentru un eveniment care marca cea de-a 70-a aniversare a relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Tradiția de a călători cu trenul a fost începută de bunicul lui Kim, Kim Il Sung, care a călătorit cu trenul prin Vietnam și în Europa de Est. Și tatăl lui Kim, Kim Jong Il, călătorea cu trenul, deoarece se pare că se temea să zboare.

Cel mai nou echipament militar al Chinei, prezentat la parada de Ziua Victoriei

Parada de 70 de minute de la Beijing va prezenta probabil cel mai nou echipament militar al Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone – prima dată când noua structură a Armatei chineze este prezentată pe deplin într-o paradă.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina. Un singur lider UE va participa – premierul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

Dar vor participa lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam – o dovadă în plus a eforturilor concertate ale Beijingului de a-și intensifica legăturile cu statele din Asia de Sud-Est.

Foto: Profimedia

