Prima pagină » Știri externe » ONU anunță că 383 de lucrători umanitari au fost UCIȘI în 2024 la nivel mondial

ONU anunță că 383 de lucrători umanitari au fost UCIȘI în 2024 la nivel mondial

Andrei Văcaru
19 aug. 2025, 19:07, Știri externe
ONU anunță că 383 de lucrători umanitari au fost UCIȘI în 2024 la nivel mondial

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a anunțat marți că 383 de lucrători umanitari au fost uciși în 2024, organizația calificând cifrele drept un „punctaj rușinos” al lipsei de reacție a comunității internaționale.

ONU a transmis că numărul este unul record și a avertizat că bilanțul din acest an este la fel de îngrijorător, potrivit France24.

„Aceste date ar trebui să ne determine să ne trezim și să facem apel la protejarea tuturor civililor în conflicte și situații de criză și să cerem sfârșitul impunității”, a indicat agenția care coordonează activitatea umanitară pe teren a diferitelor agenții ale ONU, precum și a organizațiilor civile care acordă ajutor și asistență.

În 2023 au fost raportate 280 de victime în rândul personalului umanitar. În plus față de persoanele ucise, în 2024 au fost răniți în timpul îndeplinirii misiunii 308 lucrători umanitari, alți 125 au fost răpiți, în timp ce 45 au fost reținuți.

Personal ONU, ținta atacurilor

În multe din cazuri, victimele fac parte din personalul național al ONU și al altor organizații umanitare care serveau în comunitățile lor și care au fost atacate în timp ce își îndeplineau misiunea sau în propriile lor case.

„Atacurile pe această scară, fără nicio asumare a responsabilității, sunt o dovadă rușinoasă a inacțiunii și a apatiei internaționale. În calitate de comunitate umanitară cerem încă o dată celor care au putere și influență să acționeze în favoarea umanității, să protejeze civilii și personalul umanitar și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați”, a subliniat coordonatorul umanitar al ONU, Tom Fletcher.

Atacurile care îi vizează pe lucrătorii umanitari, bunurile și operațiunilor lor încalcă dreptul internațional umanitar și subminează mijloacele de existență pentru milioane de oameni prinși în zone de război și catastrofe.

Cele mai periculoase zone pentru lucrătorii umanitari sunt, fără îndoială, teritoriul palestinian din Fâșia Gaza, unde au fost uciși 181 de lucrători umanitari, și Sudan, unde 60 de lucrători umanitari și-au pierdut viața anul trecut. În 2024, violența împotriva lucrătorilor umanitari a crescut în 21 de țări față de anul anterior, actorii statali fiind autorii cei mai comuni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump OPRIREA războiului din Ucraina: „Sper că va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

ULTIMA ORĂ VIDEO | Trump avertizează asupra riscurilor unui EȘEC al negocierilor dintre Rusia și Ucraina /„Va fi o situație dificilă”
18:50
VIDEO | Trump avertizează asupra riscurilor unui EȘEC al negocierilor dintre Rusia și Ucraina /„Va fi o situație dificilă”
POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
18:31
Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
EXTERNE Marco Rubio: Trump este „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
18:23
Marco Rubio: Trump este „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
VIDEO UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
18:14
UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
EXTERNE Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală
18:01
Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală
EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
Mediafax
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Nicușor Dan, după conferința Coaliției de Voință: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 august 2025. Decât calif bolnav, mai bine cerşetor sănătos!
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
SĂNĂTATE BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
20:22
BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
VIDEO Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
20:03
Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
SURSE G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
19:55
G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
EDUCAȚIE Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
19:41
Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
SPORT Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București
19:37
Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București
ASTRONOMIE Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
19:35
Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică