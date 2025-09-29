Oficial de la Phenian: Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la armele sale NUCLEARE

Coreea de Nord nu este dispusă să renunțe la dreptul său de a fi o putere nucleară, susține ministrul adjunct de Externe, Kim Son Gyong, într-un discurs rar susținut în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU).

În urmă cu doi ani, autoritățile de la Phenian au înscris în constituția țării statutul ireversibil de putere nucleară. Din acel moment, toate încercările de a denucleariza Coreea de Nord au fost sortite eșecului, notează The Korea Times.

„Impunerea denuclearizării Coreei de Nord este echivalentă cu a-i cere să renunţe la suveranitatea şi dreptul său de a exista. Nu vom renunţa niciodată la energia nucleară care este în legea noastră naţională, politica noastră de stat şi puterea noastră suverană. Este dreptul nostru de a exista”, transmite Kim Son Gyong.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna trecută că este gata să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea renunţă la ideea de a priva Coreea de Nord de arme nucleare.

Coreea de Nord a efectuat şase teste nucleare între 2006 şi 2017 şi de atunci a continuat să-şi dezvolte arsenalul în pofida sancţiunilor internaţionale severe.

