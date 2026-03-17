🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că șeful serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian care a avut loc peste noapte.

Cu toate acestea, Iranul a părut să nege raportul, postând, câteva minute mai târziu, pe contul de X o notă scrisă de mână despre care susține că a fost scrisă de Larijani.

Nota a adus un omagiu marinarilor iranieni uciși într-un atac al unui submarin american asupra navei lor de război Dena, pe 4 martie.

Aceasta spunea:

„Cu ocazia ceremoniei funerare pentru bravii martiri ai Marinei Republicii Islamice Iran: memoria lor va rămâne pentru totdeauna în inima națiunii iraniene, iar acești martirii vor consolida temelia Armatei Republicii Islamice pentru anii următori în cadrul structurii forțelor armate.”

Israelul susține, de asemnea, că a efectuat un atac armat în urma căruia l-a ucis și pe Gholamreza Soleimani, liderul forțelor paramilitare Basij din Iran.

Katz a făcut o declarație televizată după ce a susținut că Israelul i-a asasinat pe șeful suprem al securității iraniene, Larijani, și pe comandantul forțelor Basij, Soleimani.