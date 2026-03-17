Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află

17 mart. 2026, 11:12, Știri externe
Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
UPDATE. Ministrul israelian al Apărării afirmă că șeful serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a fost ucis

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că șeful serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian care a avut loc peste noapte.

Cu toate acestea, Iranul a părut să nege raportul, postând, câteva minute mai târziu, pe contul de X o notă scrisă de mână despre care susține că a fost scrisă de Larijani.

Nota a adus un omagiu marinarilor iranieni uciși într-un atac al unui submarin american asupra navei lor de război Dena, pe 4 martie.

Aceasta spunea:

„Cu ocazia ceremoniei funerare pentru bravii martiri ai Marinei Republicii Islamice Iran: memoria lor va rămâne pentru totdeauna în inima națiunii iraniene, iar acești martirii vor consolida temelia Armatei Republicii Islamice pentru anii următori în cadrul structurii forțelor armate.”

Israelul susține, de asemnea, că a efectuat un atac armat în urma căruia l-a ucis și pe Gholamreza Soleimani, liderul forțelor paramilitare Basij din Iran.

Katz a făcut o declarație televizată după ce a susținut că Israelul i-a asasinat pe șeful suprem al securității iraniene, Larijani, și pe comandantul forțelor Basij, Soleimani.

„Liderii regimului sunt uciși, iar capacitățile lor sunt desființate”, a spus Katz.

„Armata noastră lucrează cu forță pentru a continua să atace și să elimine capacitățile rachetelor, precum și infrastructura strategică.”

Ali Larijani, un înalt oficial iranian, secretarul Consiliului Național de Securitate al țării, a fost ținta unui atac aerian desfășurat de forțele israeliene în Iran, în cursul nopții, relatează Times of Israel care citează oficiali israelieni.

Aceștia precizează că nu este clar dacă Larijani a fost ucis sau rănit în urma atacului asupra locuinței în care se afla.

Amintim că, în urmă cu exact o săptămână, înaltul oficial iranian din domeniul securității l-a amenințat, în mod direct, pe președintele american Donald Trump.

„Națiunea iraniană nu se teme de amenințările tale de pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca să nu fii eliminat!”, l-a avertizat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, pe Trump, într-un mesaj pe X.

Larijani a făcut parte din Garda Revoluționară Iraniană și este unul dintre cei mai influenți politicieni din cadrul regimului iranian.

Dacă moartea sa este confirmată, Larijani ar fi cel mai înalt oficial iranian ucis după Liderul Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a murit în prima zi a războiului. Larijani a fost un aliat apropiat al lui Ali Khamenei.

Se pare că a fost văzut ultima dată în public în timpul mitingurilor de Ziua Quds din Teheran, vineri. Mai târziu în acea zi, SUA au oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre înalți oficiali militari și ai serviciilor de informații iranieni, inclusiv Larijani, ca parte a unei liste de 10 personalități legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap

Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea. „Ai grijă să nu fii tu eliminat”

