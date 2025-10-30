Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi

Alegerile parlamentare din Olanda, de anula cesta, au fost luptă strânsă între partidul centrist-liberal D66, condus de Rob Jetten, și Partidul Libertății, o formațiune de dreapta, al cărei lider este Geert Wilders. După numărarea a 99% din voturi, rezultatele confirmă victoria partidului de stânga-liberal al lui Rob Jetten, deși Partidul Libertății era considerat favorit.

Proiecțiile bazate după numărarea a aproape 99% din voturi, partidul D66 va obține 27 de locuri în parlamentul cu 150 de locuri. Partidul Libertății de extremă dreapta al lui Geert Wilders, care înainte de alegeri era considerat favorit, obține 25 de locuri, mult mai puțin decât avea în componența anterioară a parlamentului.

Rezultatele similare au fost arătate imediat după vot de exit-poll, deși acesta admitea o marjă de eroare.

Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru al Olandei

Guvernul va fi format oricum de o coaliție din mai multe partide, dar victoria lui Rob Jetten îi oferă șanse mari să devină următorul prim-ministru. Astfel, Rob Jetten, la cei 38 de ani ai săi, ar urma să fie cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei și primul prim-ministru deschis homosexual.

„Am arătat nu numai Olandei, ci și lumii întregi că este posibil să învingi mișcările populiste și de extremă dreaptă”, le-a declarat susținătorilor liderul în vârstă de 38 de ani al partidului D66, Rob Jetten.

Partidele mainstream au declarat și înainte de alegeri că nu intenționează să-l includă pe Geerrt Wilders în coaliție, iar rezultatul votului le va întări această hotărâre.

Wilders a recunoscut în declarațiile sale după alegeri că cel mai probabil nu va face parte din următorul guvern.

Numărarea voturilor a celor aproximativ 90.000 de cetățeni olandezi care locuiesc în străinătate ar putea fi finalizată abia luni.

