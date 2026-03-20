Premierul maghiar Viktor Orban a fost unul dintre mulți alți lideri politici conservatori din lume care și-au exprimat condoleanțele pentru Chuck Norris.

Actorul american care a încântat spectatorii în filmele de acțiune ale anilor 80-90′ , a plecat dintre noi, la vârsta de 86 de ani.

„La revedere, prietene! Chiar și cei mai mari războinici se întorc acasă într-o zi. La revedere, prietene!”, a fost mesajul postat de premierul maghiar.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit pe legendarul actor practicant de arte marțiel în 2018, aflat într-o vizită la Budapesta.

Acesta l-a îmbrățișat pe prim-ministru.

„Am citit atât de multe despre tine, simt că ne-am întâlnit deja”, a spus Chuck Norris, care era însoțit de soția sa, Gena O’Kelley.

Orbán i-a spus ulterior americanului că „90% din comentariile la adresa mea sunt negative… liberalii mă urăsc”.

„Ești ca [președintele american Donald] Trump”, a răspuns Norris.

„Puțin mai mult decât atât!”, a spus Orbán.

Sursa Video: Facebook

