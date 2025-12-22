Operațiunea „Southern Spear”. SUA poziționează un număr record de avioane F-35 în Puerto Rico, pe fondul crizei din Venezuela. „Ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid”

Statele Unite au desfășurat aproximativ 20 de avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II în Puerto Rico, cea mai mare prezență cunoscută de avioane de vânătoare de a cincea generație adunată vreodată pe insulă. Această mișcare, notează Army Recognition, consolidează puterea aeriană a SUA în apropierea Venezuelei și semnalează o poziție mai avansată și flexibilă în Caraibe.
Pe 21 decembrie 2025, potrivit Army Recognition, o fotografie realizată de Ricardo Arduengo – fotograf independent specializat în știri, cultură și viața de zi cu zi din Puerto Rico și Caraibe -, care arăta 20 de avioane de vânătoare F-35 aliniate la Baza Roosevelt Roads din estul Puerto Rico, a cristalizat o nouă fază în consolidarea forțelor armate americane din Caraibe, la doar câteva sute de kilometri de Venezuela.
Combinația dintre avioanele de vânătoare stealth avansate, o bază de pregătire renovată și presiunea maritimă tot mai mare asupra exporturilor de petrol din Venezuela conferă acestei mișcări o semnificație regională mult dincolo de o rotație obișnuită a aeronavelor.
Pe pista de la Roosevelt Roads, zece avioane F-35B – cu decolare scurtă și aterizare verticală din Escadrila de Atac a Marinei 225 (VMFA-225) – sunt acum însoțite de avioane de vânătoare F-35A cu decolare convențională din Escadrila de Vânătoare 134 a Gărzii Naționale Aeriene din Vermont, aducând totalul la 20 de aeronave.
„În cadrul Operațiunii Southern Spear, care a adus deja în regiune un portavion, nave de asalt amfibii și mii de soldați, prezența a 20 de avioane de vânătoare de a cincea generație oferă Statelor Unite o opțiune credibilă de a trece rapid de la interdicție maritimă la atacuri la mare adâncime, dacă deciziile politice de la Washington s-ar schimba”, se mai arată în analiza Army Recognition.
Dintr-o perspectivă pur tehnică, mai notează Army Recognition, combinația de variante F-35A și F-35B de la F „este adaptată la geografia Caraibelor și a nordului Americii de Sud”.
În configurația actuală, avioanele F-35A de la Roosevelt Roads pot opera de la o bază fixă robustă, în timp ce avioanele F-35B se pot dispersa pe piste de aterizare sau punți mai mici pe mare, complicând calculul de țintire al oricărui adversar.
F-35A și F-35B au aceeași avionică de bază și arhitectură de fuziune a datelor, permițându-le să funcționeze ca un singur complex de senzori și atacuri în rețea.
„În termeni practici, aceasta înseamnă că pachetul de 20 de avioane poate detecta, urmări și ataca ținte aeriene și de suprafață în bazinul Caraibelor, partajând în același timp informații cu alte active americane, cum ar fi aeronave de patrulare maritimă, drone și avioane de luptă de suprafață, fără a-și dezvălui neapărat propria poziție”, arată Army Recognition.
În ultimă instanță, această desfășurare oferă Statelor Unite un instrument flexibil: poate rămâne un factor de descurajare vizibil, dar non-cinetic, care susține interdicția maritimă și presiunea diplomatică sau, dacă s-ar lua decizia politică, ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid, menite să neutralizeze apărarea aeriană venezueleană și resursele militare cheie.
Sursa colaj foto – Profimedia Images
