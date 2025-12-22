Operațiunea „Southern Spear”. SUA poziționează un număr record de avioane F-35 în Puerto Rico, pe fondul crizei din Venezuela. „Ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid”

Statele Unite au desfășurat aproximativ 20 de avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II în Puerto Rico, cea mai mare prezență cunoscută de avioane de vânătoare de a cincea generație adunată vreodată pe insulă. Această mișcare, notează Army Recognition, consolidează puterea aeriană a SUA în apropierea Venezuelei și semnalează o poziție mai avansată și flexibilă în Caraibe.

Pe 21 decembrie 2025, potrivit Army Recognition, o fotografie realizată de Ricardo Arduengo – fotograf independent specializat în știri, cultură și viața de zi cu zi din Puerto Rico și Caraibe -, care arăta 20 de avioane de vânătoare F-35 aliniate la Baza Roosevelt Roads din estul Puerto Rico, a cristalizat o nouă fază în consolidarea forțelor armate americane din Caraibe, la doar câteva sute de kilometri de Venezuela.

După cum s-a relatat în ultimele zile, fosta bază din Războiul Rece – închisă în 2004 și reactivată oficial în 2025 – găzduiește acum un detașament mixt de avioane F-35A ale Forțelor Aeriene SUA și F-35B ale Corpului Pușcașilor Marini SUA.

Este cea mai mare concentrare de avioane de vânătoare de a cincea generație, desfășurate vreodată pe teritoriul portorican.

Această desfășurare are loc pe fundalul Operațiunii Southern Spear și al unei prezențe navale și aeriene americane mai ample, reunite în jurul Venezuelei sub steagul declarat al combaterii narcoticelor și al aplicării sancțiunilor.

În același timp, operațiunea este interpretată, pe scară largă, ca un instrument coercitiv în criza venezueleană.

Combinația dintre avioanele de vânătoare stealth avansate, o bază de pregătire renovată și presiunea maritimă tot mai mare asupra exporturilor de petrol din Venezuela conferă acestei mișcări o semnificație regională mult dincolo de o rotație obișnuită a aeronavelor.

Zece avioane F-35B cu decolare scurtă și aterizare verticală, însoțite de avioane de vânătoare F-35A

Pe pista de la Roosevelt Roads, zece avioane F-35B – cu decolare scurtă și aterizare verticală din Escadrila de Atac a Marinei 225 (VMFA-225) – sunt acum însoțite de avioane de vânătoare F-35A cu decolare convențională din Escadrila de Vânătoare 134 a Gărzii Naționale Aeriene din Vermont, aducând totalul la 20 de aeronave.

Pentru o singură bază avansată, acest număr este considerabil. Este comparabil cu, sau mai mare decât, întreaga flotă de vânătoare de primă linie a unor forțe aeriene mai mici și este concentrat la doar 500 de mile (aproximativ 800-900 km) de continentul venezuelean.

Baza Roosevelt Roads a fost renovată ca un centru logistic avansat, cu pista sa de 3.300 de metri, spațiu amplu pe platformă și apropierea de liniile de comunicații maritime, ceea ce o face ideală pentru punerea în funcțiune atât a resurselor aeriene, cât și maritime.

„În cadrul Operațiunii Southern Spear, care a adus deja în regiune un portavion, nave de asalt amfibii și mii de soldați, prezența a 20 de avioane de vânătoare de a cincea generație oferă Statelor Unite o opțiune credibilă de a trece rapid de la interdicție maritimă la atacuri la mare adâncime, dacă deciziile politice de la Washington s-ar schimba”, se mai arată în analiza Army Recognition.

Combina ția „ F-35A & F-35B ”, adaptată la geografia Caraibelor și a nordului Americii de Sud

Dintr-o perspectivă pur tehnică, mai notează Army Recognition, combinația de variante F-35A și F-35B de la F „este adaptată la geografia Caraibelor și a nordului Americii de Sud”.

F-35A , versiunea convențională de decolare și aterizare a Forțelor Aeriene ale SUA, combină o formă cu vizibilitate redusă, compartimente interne pentru arme și fuziune avansată de senzori cu o rază de luptă de aproximativ 1.200 de kilometri cu combustibil intern, permiț ându-i s ă atingă ținte aflate în adâncul teritoriului venezuelean și să se întoarc ă fără realimentare.

F-35B, în schimb, sacrific ă o parte din combustibil pentru sistemul său Rolls-Royce LiftSystem, permiț ând opera țiuni scurte de decolare și aterizare verticală de pe piste scurte sau nave de asalt amfibii.

În configurația actuală, avioanele F-35A de la Roosevelt Roads pot opera de la o bază fixă ​​robustă, în timp ce avioanele F-35B se pot dispersa pe piste de aterizare sau punți mai mici pe mare, complicând calculul de țintire al oricărui adversar.

U n singur complex de senzori și atacuri în rețea

F-35A și F-35B au aceeași avionică de bază și arhitectură de fuziune a datelor, permițându-le să funcționeze ca un singur complex de senzori și atacuri în rețea.

„În termeni practici, aceasta înseamnă că pachetul de 20 de avioane poate detecta, urmări și ataca ținte aeriene și de suprafață în bazinul Caraibelor, partajând în același timp informații cu alte active americane, cum ar fi aeronave de patrulare maritimă, drone și avioane de luptă de suprafață, fără a-și dezvălui neapărat propria poziție”, arată Army Recognition.

În ultimă instanță, această desfășurare oferă Statelor Unite un instrument flexibil: poate rămâne un factor de descurajare vizibil, dar non-cinetic, care susține interdicția maritimă și presiunea diplomatică sau, dacă s-ar lua decizia politică, ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid, menite să neutralizeze apărarea aeriană venezueleană și resursele militare cheie.

