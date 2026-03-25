Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria"

Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”

Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat miercuri că intenționează „să reducă treptat” livrările de gaze către Ucraina, până când aceasta va asigura aprovizionarea țării cu petrol rusesc prin conducta Drujba.

„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas acasă”, a anunțat Viktor Orban într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Prim-ministrul magiar a anunțat că va face o propunere în acest sens în ședința de guvern de astăzi. De asemenea, Viktor Orban a reamintit că operarea conductei petroliere Baratsag este blocată de Ucraina timp de 30 de zile. În plus, oficialul a subliniat că Ucriana nu va primi gaze din Ungaria atâta timp cât nu va furniza petrol.

05 January 2026, Hungary, Budapest: Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks at his annual press conference in Budapest, Hungary Photo: Marton Monus/-/dpa

„Până acum ne-am apărat cu succes împotriva șantajului ucrainean, datorită prețurilor protejate, maghiarii plătesc cele mai mici prețuri la benzinării, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a rupe blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei. Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria. Vom proteja securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețul protejat la benzină și prețul redus la gaze”, a mai spus premierul Ungariei. 

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că reparațiile necesită timp. Orban a semnalat, de asemenea, anterior că Ungaria ar putea reduce exporturile de energie electrică către Ucraina dacă fluxurile de petrol prin oleoductul Drujba nu se reiau.

De asemenea, Viktor Orban și premierul slovac, Robert Fico, susțin că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acțiune de șantaj împotriva lor pentru refuzul de a susține Kievul în războiul cu Rusia și mai ales pentru că premierul maghiar se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

