Viktor Orban a ordonat luni o anchetă privind a ceea ce prim-ministrul maghiar a numit o interceptare a convorbirilor ministrului său de externe, în contextul în care guvernul încearcă să gestioneze consecințele unor relatări din presă despre legăturile sale cu Rusia înainte de alegerile din aprilie, scrie Reuters.

„Avem de-a face cu două probleme grave: există dovezi că ministrul de externe al Ungariei a fost interceptat și avem, de asemenea, indicii despre cine s-ar putea afla în spatele acestui lucru. Acest lucru trebuie investigat imediat”, a scris Orban luni pe X.

Washington Post a relatat sâmbătă, citând un oficial european pe probleme de securitate, că ministrul de externe Peter Szijjarto a efectuat apeluri regulate în timpul pauzelor de la reuniunile UE timp de ani de zile pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov, cu „reportaje în direct despre cele discutate”.

Luni, publicația de știri conservatoare maghiară Mandiner a publicat un raport separat și un fișier audio în care jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi discută cu o sursă și spune că a dat două numere de telefon pe care Szijjarto le-a folosit pentru apeluri telefonice către „un organ de stat al unei țări a UE”. Panyi a confirmat luni, pe pagina sa de Facebook, că a avut loc conversația. El a spus că a folosit cifrele pentru a le compara cu informațiile primite de la serviciul de securitate al unei țări europene pentru o investigație privind transferul de informații de către Szijjarto către Rusia.

Szijjarto neagă acuzațiile

„Este uimitor că, cu cooperarea activă a unui jurnalist maghiar, unul sau mai multe servicii de informații străine m-au interceptat”, a declarat ministrul de externe Szijjarto într-un videoclip pe Facebook.

Szijjarto a efectuat de-a lungul timpului mai mai multe vizite la Moscova. În cadrul ultimei vizite, cea de pe 4 martie, acesta s-a întâlnit cu Vladimir Putin pentru a discuta, printre alte probleme, despre aprovizionarea cu petrol. De asemenea, Viktor Orban Orban a cultivat legături apropiate cu Putin în ciuda războiului din Ucraina și a menținut dependența puternică a Ungariei de petrolul și gazele rusești.

Recomandările autorului: