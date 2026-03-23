Orban critică UE și ordonă anchetă după acuzații de interceptare a ministrului său de Externe în scandalul legăturilor cu Rusia

Viktor Orban a ordonat luni o anchetă privind a ceea ce prim-ministrul maghiar a numit o interceptare a convorbirilor ministrului său de externe, în contextul în care guvernul încearcă să gestioneze consecințele unor relatări din presă despre legăturile sale cu Rusia înainte de alegerile din aprilie, scrie Reuters.

„Avem de-a face cu două probleme grave: există dovezi că ministrul de externe al Ungariei a fost interceptat și avem, de asemenea, indicii despre cine s-ar putea afla în spatele acestui lucru. Acest lucru trebuie investigat imediat”, a scris Orban luni pe X.

Washington Post a relatat sâmbătă, citând un oficial european pe probleme de securitate, că ministrul de externe Peter Szijjarto a efectuat apeluri regulate în timpul pauzelor de la reuniunile UE timp de ani de zile pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov, cu „reportaje în direct despre cele discutate”.

Luni, publicația de știri conservatoare maghiară Mandiner a publicat un raport separat și un fișier audio în care jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi discută cu o sursă și spune că a dat două numere de telefon pe care Szijjarto le-a folosit pentru apeluri telefonice către „un organ de stat al unei țări a UE”. Panyi a confirmat luni, pe pagina sa de Facebook, că a avut loc conversația. El a spus că a folosit cifrele pentru a le compara cu informațiile primite de la serviciul de securitate al unei țări europene pentru o investigație privind transferul de informații de către Szijjarto către Rusia.

Szijjarto neagă acuzațiile

„Este uimitor că, cu cooperarea activă a unui jurnalist maghiar, unul sau mai multe servicii de informații străine m-au interceptat”, a declarat ministrul de externe Szijjarto într-un videoclip pe Facebook.

Szijjarto a efectuat de-a lungul timpului mai mai multe vizite la Moscova. În cadrul ultimei vizite, cea de pe 4 martie, acesta s-a întâlnit cu Vladimir Putin pentru a discuta, printre alte probleme, despre aprovizionarea cu petrol. De asemenea, Viktor Orban Orban a cultivat legături apropiate cu Putin în ciuda războiului din Ucraina și a menținut dependența puternică a Ungariei de petrolul și gazele rusești.

Șeful Pentagonului anunță ce țări cooperează cel mai mult cu SUA în războiul din Iran: „Lumea, Orientul Mijlociu și aliații noștri nerecunoscători din Europa ar trebui să-i spună mulțumesc lui Trump“

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Nicușor Dan și alți 9 lideri europeni îi cer Ursulei von Der Leyen să revizuiască „legislația verde”. Ce scrie în scrisoarea adresată șefei Comisiei

RĂZBOI SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
17:47
SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
ENERGIE China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
17:27
China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
EXTERNE Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari
17:15
Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari
NEWS ALERT Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
16:09
Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
ENERGIE Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
16:02
Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
FLASH NEWS Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
15:44
Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Când „eu, eu, eu” devine regula în conversații: Cum te aperi de interlocutorii care te folosesc drept „public”
FLASH NEWS Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
17:42
Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
FLASH NEWS Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
17:38
Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
EXCLUSIV Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
17:35
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
APĂRARE După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
17:30
După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
ACUZAȚII Institutul „Elie Wiesel” îl acuză pe Miruță că distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 și cere „responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați”
17:06
Institutul „Elie Wiesel” îl acuză pe Miruță că distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 și cere „responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați”
SPORT Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
16:54
Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

