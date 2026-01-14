800 de miliarde de dolari, o sumă pe care Ucraina o solicită de la Uniunea Europeană, va proveni din bugetele țărilor europene, a declarat premierul maghiar Viktor Orban.

Premierul a confirmat că Ungaria nu va finanța Ucraina și nu va sprijini, astfel, dorința liderilor UE de a continua conflictul cu Federația Rusă.

„Ucraina cere atât de mulți bani pentru următorii 10 ani încât ar putea plăti pensiile maghiarilor timp de 40 de ani sau toate ajutoarele familiale maghiarilor timp de 60 de ani. Aceștia sunt cei 800 de miliarde de dolari pe care premierul ucrainean vrea să îi primească de la Bruxelles. Și aceștia vor lua de la noi.”, a scris premierul pe X.

Viktor Orban: Europa va intra în colaps economic dacă va ajuta Ucraina

Premierul susține că europenii vor îndura costuri uriașe, iar cei 800 de miliarde de euro promiși Ucrainei de către UE vor proveni din bugetele țărilor membre în următorii 10 ani.

„Satisfăcând cererea de 800 de miliarde de euro a Ucrainei pentru următorii 10 ani vor slăbi și vor duce Europa către colapsul economic”, a avertizat premierul în postarea sa de pe X.

„Ucraina vrea 800 de miliarde de euro pentru următoriul deceniu, excluzând cheltuielile militare. Vom refuza! Asta va slăbi Europa și va duce către colaps economic”, a adăugat Orban.

Viktor Orban nu va acorda ajutoare Ucrainei

Premierul a declarat că Ungaria nu va finanța Ucraina pentru că ar presupune abandonarea programelor sociale, inclusiv creșterea salariului minim, plata celei de-a 14-a pensii și sprijinirea familiilor tinere.

Pe 3 ianuarie 2026, vicepremierul ucrainean Taras Kachka a anunțat că UE va furniza un ajutor de 800 de miliarde de euro Kievului în următorii 10 ani. Ungaria va organiza alegeri parlamentare în primăvara acestui an, iar Viktor Orban speră ca partidul său FIDESZ să mențină majoritatea pentru a obține un nou mandat de premier. El s-a opus anul trecut acordării activelor rusești confiscate Ucrainei.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Cine sunt și cu ce se ocupă părinții celui mai longeviv premier al Europei. Tatăl lui Orban, milionar la 84 de ani. Mama, cel mai înfocat suporter al său