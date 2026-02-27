Prima pagină » Actualitate » Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane

27 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane

Pakistan a bombardat marile orașe afgane, inclusiv Kabul, vineri, în timp ce ministrul Apărării, Khawaja Asif, a declarat că țările se află în „război deschis”, după luni de confruntări în escaladare, conform France24. Forțele afgane au atacat anterior posturi de frontieră pakistaneze, ca represalii pentru loviturile aeriene, în timp ce locuitorii din Kabul și Kandahar au raportat explozii și avioane de luptă survolând zona.

Forțele afgane au atacat trupele pakistaneze de la frontieră joi noaptea, într-o acțiune pe care guvernul taliban a descris-o drept represalii pentru loviturile aeriene mortale anterioare, în timp ce jurnaliștii AFP din Kabul și Kandahar au auzit explozii și avioane de luptă survolând zona.

Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat în ultimele luni, iar punctele de trecere a frontierei terestre au fost în mare parte închise după confruntările sângeroase din octombrie, care au ucis peste 70 de persoane de ambele părți.

Islamabadul acuză Afganistanul că nu ia măsuri împotriva grupărilor militante care desfășoară atacuri în Pakistan, acuzație pe care guvernul taliban o neagă.

-Știre în curs de actualizare-

