Miliardarul Pavel Durov, fondatorul rețelei sociale VKontakte și a Telegram, lansează o declarație care vizează o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra lui. Declarația vine să consolideze ipoteza metodei otrăvirii folosite de Vladimir Putin pentru eliminarea rivalilor săi politici, cele mai notorii cazuri fiind agentul secret Serghei Skripal și dizidentul Alexei Navalnîi.

Pavel Durov suspectează că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în anul 2018. Mai exact, s-ar fi încercat o operațiune de otrăvire în primăvara anului 2018. În același timp, autoritățile ruse au început să blocheze canalul Telegram8, a declarat acesta într-un interviu cu podcasterul Lex Friedman.

Tentativa ar fi avut loc în 2018, simultan cu blocarea rețelei Telegram

Potrivit lui Durov, tentativa ar fi avut loc în primăvara anului 2018, când acesta căuta finanțare pentru proiectul TON. „Câteva țări au încercat să blocheze Telegram”.

Durov a locuit apoi singur într-o casă închiriată, fără să specifice țara. Potrivit lui, avea un vecin „ciudat” lângă casă. Într-o zi, acest vecin a lăsat „ceva” la ușa lui Durov înainte ca antreprenorul să se întoarcă acasă. La o oră după întoarcere, rusul ar fi început să se simtă foarte rău.

„Am simțit durere pe tot corpul. Am încercat să mă ridic [din pat] și să merg la baie. Dar pe măsură ce mergeam acolo, corpul meu a început să cedeze. La început, vederea și auzul, apoi a devenit dificil să respir. Toate acestea au fost însoțite de o durere foarte ascuțită.

Inima, stomacul, toate vasele de sânge. A fost greu de explicat, dar eram sigur de un lucru: ‘Ei bine, asta e’. M-am trezit pe podea a doua zi. Nu mă puteam ridica, eram atât de slăbit. Vasele de sânge mi-au izbucnit pe tot corpul. Acest lucru nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu am putut merge timp de două săptămâni”, a povestit miliardarul.

Scenariu similar cu cel al agentului Skripal și al dizidentului Alexei Navalnîi

El a adăugat că nu le-a spus nimic membrilor echipei sale și nu a menționat incidentul public. „Dar a fost greu. Nu m-am mai îmbolnăvit niciodată. Am o sănătate perfectă”, a recunoscut fondatorul Telegram. Însă, Durov nu a specificat pe cine suspectează de presupusa tentativă de otrăvire.

Declarația readuce în atențue cazul fostului agent dublu rus Serghei Skripal, care este convins că Vladimir Putin ar fi ordonat otrăvirea sa cu noviciok.

De asemenea, un alt caz răsunător e cel am fostului disident rus Alexei Navalnîi, care a murit brusc la 16 februarie 2024, într-o închisoare din Rusia. Soția acestuia Iulia Navalnîi susține că analizele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la acesta arată că el a fost otrăvit.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Serviciile de informații franceze i-au cerut lui Pavel Durov să ELIMINE conturi de Telegram moldovenești / Reacția lui ELON MUSK