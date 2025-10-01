Prima pagină » Știri externe » Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa

Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa

01 oct. 2025, 12:20, Știri externe
Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa

Miliardarul Pavel Durov, fondatorul rețelei sociale VKontakte și a Telegram, lansează o declarație care vizează o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra lui. Declarația vine să consolideze ipoteza metodei otrăvirii folosite de Vladimir Putin pentru eliminarea rivalilor săi politici, cele mai notorii cazuri fiind agentul secret Serghei Skripal și dizidentul Alexei Navalnîi.

Pavel Durov suspectează că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în anul 2018. Mai exact, s-ar fi încercat o operațiune de otrăvire în primăvara anului 2018. În același timp, autoritățile ruse au început să blocheze canalul Telegram8, a declarat acesta într-un interviu cu podcasterul Lex Friedman.

Tentativa ar fi avut loc în 2018, simultan cu blocarea rețelei Telegram

Potrivit lui Durov, tentativa ar fi avut loc în primăvara anului 2018, când acesta căuta finanțare pentru proiectul TON. „Câteva țări au încercat să blocheze Telegram”.

Durov a locuit apoi singur într-o casă închiriată, fără să specifice țara. Potrivit lui, avea un vecin „ciudat” lângă casă. Într-o zi, acest vecin a lăsat „ceva” la ușa lui Durov înainte ca antreprenorul să se întoarcă acasă. La o oră după întoarcere, rusul ar fi început să se simtă foarte rău.

„Am simțit durere pe tot corpul. Am încercat să mă ridic [din pat] și să merg la baie. Dar pe măsură ce mergeam acolo, corpul meu a început să cedeze. La început, vederea și auzul, apoi a devenit dificil să respir. Toate acestea au fost însoțite de o durere foarte ascuțită.

Inima, stomacul, toate vasele de sânge. A fost greu de explicat, dar eram sigur de un lucru: ‘Ei bine, asta e’. M-am trezit pe podea a doua zi. Nu mă puteam ridica, eram atât de slăbit. Vasele de sânge mi-au izbucnit pe tot corpul. Acest lucru nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu am putut merge timp de două săptămâni”, a povestit miliardarul.

Scenariu similar cu cel al agentului Skripal și al dizidentului Alexei Navalnîi

El a adăugat că nu le-a spus nimic membrilor echipei sale și nu a menționat incidentul public. „Dar a fost greu. Nu m-am mai îmbolnăvit niciodată. Am o sănătate perfectă”, a recunoscut fondatorul Telegram. Însă, Durov nu a specificat pe cine suspectează de presupusa tentativă de otrăvire.

Activist: Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare cu o tehnică a KGB

Declarația readuce în atențue cazul fostului agent dublu rus Serghei Skripal, care este convins că Vladimir Putin ar fi ordonat otrăvirea sa cu noviciok.

De asemenea, un alt caz răsunător e cel am fostului disident rus Alexei Navalnîi, care a murit brusc la 16 februarie 2024, într-o închisoare din Rusia. Soția acestuia Iulia Navalnîi susține că analizele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la acesta arată că el a fost otrăvit.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Fondatorul TELEGRAM, critic la adresa autorităților franceze: M-au arestat acum un an, dar nu au găsit dovezi ale infracțiunilor de care mă acuză

Serviciile de informații franceze i-au cerut lui Pavel Durov să ELIMINE conturi de Telegram moldovenești / Reacția lui ELON MUSK

Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Scandal la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul ei, prins cu minciuna
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu: "Voia să se dea jos din maşină". Designerul recunoaște tensiunile cu familia artistei: "Au existat certuri și discuții"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Probabil îți speli hainele greșit. Iată de ce!
POLITICĂ Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
12:21
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
POLITICĂ Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
12:19
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
ULTIMA ORĂ Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
12:08
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
12:00
Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
11:30
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
POLITICĂ Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins
11:29
Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins