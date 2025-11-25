🚨 Pace în Ucraina. CBS News: Ucraina „a acceptat un acord de pace”. Lavrov: Suntem gata de discuții

17:19
UPDATE. Negocierile din Abu Dhabi sunt pozitive, anunță delegația americană
Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, consideră pozitive negocierile cu delegația rusă din Abu Dhabi, scrie Reuters, citându-l pe purtătorul său de cuvânt, Jeffrey Tolbert.
„Ministrul Armatei SUA Driscoll și echipa sa au purtat negocieri cu delegația rusă pentru a atinge o pace durabilă în Ucraina. Negocierile decurg bine și rămânem optimiști. Secretarul Apărării SUA Driscoll colaborează strâns cu Casa Albă… pe măsură ce aceste negocieri progresează”, a spus Tolbert.
16:36
UPDATE. Fox News: Ucraina este de acord cu planul de pace
Fox News, afiliat Partidului Republican, anunță că Ucraina e de acord cu planul de pace.
„Unele detalii minore ale acordului de pace urmează să fie decise”, transmite Fox News, care citează un oficial american.
16:14
UPDATE. The Wahington Post: Rusia se confruntă cu o alegere - statutul regiunii Donețk
Planul de pace al SUA, format din 28 de puncte, reprezintă un „punct de plecare” pentru Rusia; unele puncte nu pot fi acceptate, a declarat un fost oficial de rang înalt al Kremlinului pentru The Wahington Post. SUA și Ucraina au revizuit documentul, după care, potrivit CBS, Kievul și-a dat acordul.
După modificarea planului de pace al SUA, Rusia s-a confruntat cu o alegere: fie să încerce din nou să îl schimbe, fie să îl accepte așa cum este.
Într-o conversație cu publicația, un fost oficial de rang înalt al Kremlinului, familiarizat cu negocierile, a declarat că unele puncte au fost acceptabile pentru Moscova, altele nu, iar cea mai dificilă problemă rămâne statutul regiunii Donețk, pentru care ar fi posibil un compromis, dar doar după discuții suplimentare.
15:59
UPDATE. Financial Times: Ucraina a fost de acord să limiteze numărul forțelor armate ucrainene la 800.000 de militari
Întrebările legate de teritorii și garanțiile de securitate pentru Kiev au rămas nerezolvate, scrie FT.
Anterior, Zelenski a declarat că cele mai sensibile aspecte ale noii versiuni a acordului le va discuta personal cu Trump.
Publicația mai informează că ultimul „plan de pace” este mai puțin avantajos pentru Rusia iar statul condus de Vladimir Putin semnalizează că ar putea să respingă semnarea documentului.
15:53
UPDATE. Delegația ucraineană condusă de Budanov se află de asemenea în Abu Dhabi și poartă negocieri cu echipele americane și ruse
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, a devenit principalul executant tehnic și negociator al planului de pace. Acesta a declarat că americanii sunt optimiști în privința negocierilor de la Abu Dhabi.
În capitala Emiratelor Arabe Unite a ajuns și o delegație ucraineană, condusă de Kiril Budanov.
15:03
UPDATE. CBS News: Ucraina „a acceptat un acord de pace”, dar există detalii minore care trebuie stabilite
În SUA s-a anunțat că Ucraina „a acceptat un acord de pace”, dar există detalii minore care trebuie stabilite – anunță oficialii americani pentru CBS News.
Compania americană de televiziune și radio citează un oficial american anonim care a spus următoarele: „Ucrainenii au acceptat un acord de pace. Există câteva detalii minore care trebuie rezolvate, dar au acceptat un acord de pace”.
Potrivit acestuia, SUA „rămân foarte optimiste” și „speră să primească în curând un răspuns de la ruși”.
Info CBS News
14:11
UPDATE. Planul de pace al SUA exclude prevederi privind numărul forțelor armate ucrainene și amnistia
Noua versiune a planului de pace al SUA pentru conflictul Rusia-Ucraina a eliminat prevederile privind limitarea dimensiunii Forțelor Armate Ucrainene și amnistia pentru cei implicați în conflict, scrie ABC News , citând un oficial american.
După cum a relatat Politico, planul de pace, scurtat de la 28 la 19 puncte, nu include nici cerința ca Ucraina să „ cedeze Donbasul Rusiei”. Problemele teritoriale au fost în mare parte excluse din document, a scris publicația. Surse Bloomberg au relatat că oficialii ruși au numit noua versiune a planului „un eșec”.
Planul administrației Donald Trump a fost redus în urma discuțiilor dintre SUA și Ucraina de la Geneva, precum și a consultărilor cu țările europene. Astăzi, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile ruse nu au văzut versiunea actualizată a planului.
13:23
UPDATE. Oficiali UE, furioși, l-au sunat pe Rubio din cauza planului SUA pentru Ucraina
Oficiali Uniunii Europene l-au sunat pe Marco Rubio din cauza neconcordanței între planul american de pace și cel european, relatează Wall Street Journal, citând surse.
După ce detaliile planului american au devenit publice, Casa Albă s-a confruntat cu „o criză bruscă”. Dispozițiile documentului „au șocat guvernele europene și susținătorii Kievului din Congresul SUA”.
În plus, Marco Rubio a schimbat tonul negocierilor pricind planul de pace pentru Ucraina, precizează Politico. O sursă dintr-o țară membră NATO spune că ritmul discuțiilor a încetinit, iar acest lucru a permis partenerilor europeni să își întărească pozițiile în cadrul negocierilor.
12:34
UPDATE. În anturajul lui Trump a izbucnit o luptă pentru influență asupra planului de pace pentru Ucraina
Acordul de pace pentru Ucraina a creat neînțelegeri până și în cadrul administrației de la Washington. În cercul lui Donald Trump a izbucnit un conflict între vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Ambii se luptă pentru un rol determinant în politica externă a Statelor Unite și, practic, vor revendica moștenirea politică a lui Trump.
Vance a susținut imediat proiectul, convenit cu reprezentantul special Steve Whitkoff. Rubio, în primă fază, s-a distanțat, dar în cele din urmă a preluat controlul negocierilor cu Europa și Ucraina.
Diplomații europeni, potrivit surselor BILD, îl văd pe Rubio ca pe un politician mai previzibil și proeuropean, în timp ce la Moscova se mizează pe Vance, care susține o linie dură împotriva Kievului. Totodată, poziția lui Rubio la Washington s-a întărit vizibil în ultima vreme, în special după summit-ul din Alaska, și a preluat inițiativa ca principal negociator al Statelor Unite la Geneva.
Totodată, după cum spun sursele BILD din Washington, poziția lui Rubio s-a întărit vizibil în ultima vreme: după summitul din Alaska, el a devenit principalul negociator al SUA la Geneva.
„Vedem cum Rubio negociază cu ucrainenii și europenii la Geneva. Toate acestea indică faptul că el câștigă influență. Vance, în primul rând, vrea un singur lucru — să devină președinte. El crede că mișcarea MAGA îl va face succesorul lui Trump”, a declarat pentru BILD un fost oficial înalt din administrația Trump.
12:08
UPDATE. Lavrov: Rusia e pregătită să discute planul de pace al lui Trump
Federația Rusă a primit planul lui Trump prin canale neoficiale, este pregătită să discute formulările concrete, a declarat Lavrov.
Occidentul vrea să răstoarne planul lui Trump, să submineze eforturile de reglementare, a anunțat Lavrov.
El a menționat că Rusia așteaptă de la SUA o versiune a planului Trump coordonată cu Europa și Ucraina. Potrivit lui Lavrov, situația se va schimba dacă din planul Trump vor fi eliminate acordurile summitului din Alaska.
11:58
UPDATE. Politico: Driscoll va prezenta Rusiei la Abu Dhabi un plan pentru Ucraina în 19 puncte în loc de 28
Driscoll va prezenta Rusiei la Abu Dhabi un plan pentru Ucraina în 19 puncte în loc de 28, relatează Politico, citând surse.
Ei menționează că Driscoll a adus un plan de pace asupra căruia Kievul și Washingtonul au convenit pe 23 noiembrie la Geneva.
11:21
Update. Pace în Ucraina. Șeful Consiliului de Securitate al lui Zelenski anunță că s-a ajuns la un acord cu SUA după întâlnirea din Geneva
Condițiile cheie ale acordului de pace au fost convenite la întâlnirea de duminica trecută din Geneva, anunță șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei. Volodimir Zelenski va face o vizită în SUA în zilele următoare.
„Delegațiile noastre au ajuns la o înțelegere comună privind condițiile cheie ale acordului discutat la Geneva. Acum ne bazăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni pentru pașii următori. Așteptăm organizarea vizitei președintelui Ucrainei în SUA în cea mai apropiată dată posibilă din noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a ajunge la un acord cu președintele Trump”, a declarat secretarul Rustem Umerov, care face parte din delegația ucraineană.
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru a discuta procesul de pace și pentru a încerca o accelerare a negocierilor.
Întâlnirile au loc pe fondul unei intensificări a eforturilor președintelui Trump de a asigura un armistițiu în războiul Rusia-Ucraina, care durează de aproape patru ani. Oficialii americani poartă discuții cu ambele părți implicate în conflict. În weekend, Driscoll, secretarul de stat Marco Rubio, emisarul domnului Trump, Steve Witkoff, ginerele președintelui, Jared Kushner, și diplomați din Ucraina și aliații europeni au participat la discuții la Geneva, Elveția. Întâlnirea lui Driscoll cu oficialii ruși vine și după o vizită în capitala Ucrainei de săptămâna trecută.
Oficialii americani și ucraineni au discutat, de asemenea, despre o posibilă vizită în SUA a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în această săptămână, a relatat duminică CBS News, dar în prezent nu există planuri concrete pentru o vizită a liderului ucrainean.
Un oficial american a declarat pentru CBS News că președintele rus Vladimir Putin pare să creadă că va cuceri regiunea Donețk din Ucraina într-un fel sau altul – fie printr-o înțelegere negociată, fie pe câmpul de luptă. Negocierile administrației Trump de la Geneva au pornit de la premisa că Putin are dreptate.
Financial Times anunță că oficialii de la Kiev au fost informați din timp despre aceste contacte. Mai mult, sursele publicației susțin că în Abu Dhabi ar putea avea loc o întâlnire între Driscoll și șeful GUR, Kiril Budanov.
În discuțiile de pace, Europa este lăsată deocamdată pe margine
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că Moscova urmărește mesajele care vin dinspre reprezentanții americani și ruși care discută în Abu Dhabi, dar deocamdată nu există noutăți. Discuțiile despre arhitectura de securitate a Europei, fără europeni, sunt imposibile, spune Peskov. Ei vor fi necesari într-o anumită etapă a negocierilor.
Rusia este interesată să-și atingă obiectivele prin mijloace diplomatice și rămâne deschisă la negocieri, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.
De cealaltă parte a baricadei, Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, refuză o întâlnire cu Kaja Kallas, șeful politicii externe a Uniunii Europene, relatează Politico, citând surse. Potrivit informațiilor lor, șeful diplomației europene rămâne acum în afara atenției publice, în special din cauza relațiilor dificile cu administrația Trump.