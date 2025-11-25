16:14

Planul de pace al SUA, format din 28 de puncte, reprezintă un „punct de plecare” pentru Rusia; unele puncte nu pot fi acceptate, a declarat un fost oficial de rang înalt al Kremlinului pentru The Wahington Post. SUA și Ucraina au revizuit documentul, după care, potrivit CBS, Kievul și-a dat acordul.

După modificarea planului de pace al SUA, Rusia s-a confruntat cu o alegere: fie să încerce din nou să îl schimbe, fie să îl accepte așa cum este.

Într-o conversație cu publicația, un fost oficial de rang înalt al Kremlinului, familiarizat cu negocierile, a declarat că unele puncte au fost acceptabile pentru Moscova, altele nu, iar cea mai dificilă problemă rămâne statutul regiunii Donețk, pentru care ar fi posibil un compromis, dar doar după discuții suplimentare.