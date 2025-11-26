Scandal în SUA.Negociatorul lui Trump a fost interceptat când vorbea cu rușii pe Ucraina:„Donețk și poate un schimb de teritorii undeva”/ „Sună bine”

Emisarul SUA Steve Witkoff, care și-a sărbătorit triumful acordului de pace din Fâșia Gaza (încălcat ocazional), ar fi conversat la telefon cu un oficial de la Kremlin pentru a-i sugera să lucreze împreună la un plan similar privind Ucraina.

Într-o conversație telefonică ce a durat 5 minute, Witkoff l-a sfătuit pe Yuri Ushakov, unul dintre consilierii de top de politică externă ai lui Putin, despre cum ar trebui discutată chestiunea ucraineană cu Trump. El ar fi sugerat o conversație telefonică între Trump și Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski.

La vremea respectivă, liderul ucrainean se aștepta să primească rachetele de croazieră Tomahawk pentru a pune presiune pe Kremlin prin bombardarea unor puncte strategice cheie ale Rusiei. Trump care era atât de dezamăgit de liderul de la Kremlin încât că a pus în discuție livrarea rachetelor de rază lungă și chiar era permisiv în privința recuperării regiunilor ucrainene aflate sub ocupație rusă, s-a sucit după conversația telefonică avută cu Putin pe 17 octombrie.

Witkoff i-ar fi spus lui Ushakov că „i-am prezentat un plan de pace cu 20 de puncte (pentru Fâșia Gaza) și mă gândesc că ar trebui să facem la fel și cu voi”.

A rezultat un plan de pace cu 28 de puncte, ulterior redus la 19 după discuțiile de la Geneva.

„Zelenski va veni vineri, la Casa Albă. Mă voi duce acolo pentru că mă vor acolo pe mine, dar cred că este posibil să avem o conversație cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri”, i-a spus Witkoff lui Ushakov.

„De aici, o să fie o conversație bună. Mă gândesc că o să fie fantastic.”, a mai spus el, în timp ce Ushakov părea că îi ascultă sfatul.

„Știu când un plan de pace are succes. Donețk și poate ceva schimb de teritorii. Hai să vorbim mai mult pentru a ajunge la o înțelegere. Președintele îmi va da spațiu și discreție pentru a obține înțelegerea. Dacă putem crea o oportunitate ca cea de după conversația cu Yuri, cred că vom ajunge la ceva măreț”, a mai spus emisarul american.

„Ok. Sună promițător”, a spus Ushakov.

Cei doi se așteptau să discute un plan de place similar cu cel realizat pentru încetarea Războiului din Fâșia Gaza. Putin avea să-l felicite pe Trump și să declare că este un „adevărat om al păcii” și urmau să se întâlnească în Summitul de la Budapesta.

Conversația telefonică de pe 14 octombrie 2025

Steve Witkoff: Salut Yuri. Yuri Ushakov: Da Steve, salut, ce mai faci? SW: Bine Yuri. Ce mai faci? YU: Sunt bine. Felicitări, prietene. SW: Mulțumesc. YU: Ai făcut o treabă excelentă. Pur și simplu o treabă excelentă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc. SW: Mulțumesc, Yuri, și îți mulțumesc pentru sprijin. Știu că țara ta a susținut-o și îți mulțumesc. YU: Da, da, da. Da. Știi, de aceea am suspendat organizarea primului summit ruso-arab. SW: Da. YU: Da, pentru că noi credem că faci treabă serioasă acolo, în regiune. SW: Ei bine, ascultă. Am să-ți spun ceva. Cred, cred că dacă putem rezolva problema Rusia-Ucraina, toată lumea va sări de bucurie. YU: Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. [râde] SW: Ce? YU: Războiul ruso-ucrainean. SW: Știu! Cum rezolvăm asta? YU: Prietene, vreau doar sfatul tău. Crezi că ar fi util dacă șefii noștri ar vorbi la telefon? SW: Da, vreau. YU: Da. Și când crezi că ar putea fi posibil? SW: Cred că, de îndată ce sugerezi, omul meu este gata să o facă. YU: Ok, ok. SW: Yuri, Yuri, iată ce aș face. Recomandarea mea. YU: Da, te rog. SW: Aș face apelul și aș repeta că îl feliciți pe președinte pentru această realizare, că ați susținut-o, că respectați faptul că este un om al păcii și că sunteți pur și simplu, sunteți cu adevărat bucuroși că ați văzut-o întâmplându-se. Deci aș spune asta. Cred că, pornind de aici, va fi un apel foarte bun.Pentru că – permiteți-mi să vă spun ce i-am spus președintelui. I-am spus președintelui că – că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Aceasta este convingerea mea. I-am spus președintelui că cred asta. Și cred că întrebarea este — problema este că avem două națiuni care întâmpină dificultăți în a ajunge la un compromis și, atunci când vom reuși, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar că poate am stabili o propunere de pace în 20 de puncte, la fel cum am făcut în Gaza. Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte, care includea 20 de puncte pentru pace, și mă gândesc că poate am face același lucru cu tine. Ideea mea este următoarea… YU: Ok, ok, prietene. Cred că liderii noștri ar putea discuta exact acest punct. Hei, Steve, sunt de acord cu tine că te va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii și așa și așa. Asta va spune. SW: Dar iată ce cred că ar fi uimitor.YU: Ok, ok. SW: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă… ascultă-mă… YU: Voi discuta asta cu șeful meu și apoi mă voi întoarce la tine. Ok? SW: Da, pentru că ascultă ce spun. Vreau doar să-i spui, poate doar să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin. YU: Da, da.__ SW: Poate că îi spune președintelui Trump: știi, Steve și Yuri au discutat despre un plan foarte similar în 20 de puncte pentru pace și acesta ar putea fi ceva ce credem că ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri – să explorăm ce este nevoie pentru a încheia un acord de pace. Acum, de la mine la tine, știu ce este nevoie pentru a încheia un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că, în loc să vorbim așa, hai să vorbim mai mult, cu speranță, pentru că cred că vom ajunge la o înțelegere aici. Și cred că Yuri, președintele, îmi va da mult spațiu și discreție pentru a ajunge la înțelegere. YU: Înțeleg… SW: …deci, dacă putem crea această oportunitate, după ce am vorbit cu Yuri și am avut o conversație, cred că asta ar putea duce la lucruri importante. YU: Ok, sună bine. Sună bine. SW: Și iată încă un lucru: Zelenski vine la Casa Albă vineri. YU: Știu asta. [chicotește] SW: Voi merge la acea întâlnire pentru că mă vor acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea apelul cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri. YU: Înainte, înainte — da? SW: Corect.YU: Ok, ok. Am înțeles sfatul tău. Așa că discut asta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok? SW: Ok, Yuri, vom vorbi curând. YU: Grozav, grozav. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. SW: Pa, pa. YU: Pa.

Conversația din 29 octombrie 2025

Ușakov: Bună ziua. Dmitriev: Iuri Viktorovici. Ușakov: Da, Kirill Aleksandrovici, ei bine, am trimis totul acolo. Vom vorbi mâine. Dmitriev: Ei bine, grozav, grozav. Da, da, da. Am zburat în Arabia Saudită. Dar mi se pare că este foarte important, pentru că este o cale foarte bună de urmat. Ușakov: Ei bine, avem nevoie de moment, nu crezi? Ce crezi? Altfel, care mai e rostul să dăm mai departe ceva? Dmitriev: Nu, uite. Cred că vom face acest document pornind de la poziția noastră și îl voi transmite informal, clarificând faptul că totul este informal. Și îi vom lăsa să facă cum le place. Dar nu cred că vor accepta exact versiunea noastră, dar cel puțin va fi cât mai aproape de ea posibil. Ușakov: Ei bine, exact asta e ideea. S-ar putea să nu accepte și să spună că a fost vorba de un acord cu noi. De asta mă tem. Dmitriev: Nu, nu, nu. O să spun exact așa cum spui și tu, cuvânt cu cuvânt. Ușakov: S-ar putea să o denatureze mai târziu, asta e tot. Există acest risc. Există. Ei bine, bine, nu contează. Vom vedea. Dmitriev: Da, mi se pare că poți vorbi mai târziu cu Steve despre această lucrare. Vom face totul cu grijă. Ușakov: [Neclar] Dmitriev: Mulțumesc foarte mult, Iuri Viktorovici. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. La revedere.

Kirill Dmitrev: Dezvăluirile Bloomberg sunt false

Kirill Dmitrev respinge dezvăluirile Bloomberg și spune ca sunt false. Șeful Fondului Rus de Investiții Directe, care a călătorit în SUA, apare și el într-un transcript al publicației, în timp ce discuta cu Yuri Ushakov despre negocierile cu SUA pe Ucraina.

