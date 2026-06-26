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Până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate la Volkswagen. Compania pregătește cea mai amplă restructurare din istoria sa

Până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate la Volkswagen. Compania pregătește cea mai amplă restructurare din istoria sa
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Grupul Volkswagen analizează un plan de restructurare fără precedent, care ar putea duce la eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă și închiderea mai multor fabrici din Germania. Informațiile au fost publicate de revista germană Manager Magazin și citate de Reuters, însă constructorul auto nu le-a confirmat oficial, precizând doar că viitoarele decizii vor fi discutate în cadrul organelor de conducere.

Planul vizează reduceri masive de personal și reorganizarea grupului

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, pregătește o restructurare de amploare care ar putea schimba radical modul în care este organizat grupul german. Potrivit Manager Magazin, planul prevede eliminarea a până al 100.000 de locuri de muncă și oprirea producției în patru fabrici din Germania.

Daca va fi pus în aplicare, acesta ar putea reprezenta cel mai amplu program de restructurare din cei 89 de ani de existență ai companiei.

Publicația mai susține că Volkswagen intenționează să reducă investițiile planificate pentru următorii cinci ani cu aproximativ 15%, până la puțin peste 130 de miliarde de euro.

În același timp, Oliver Blume și directorul financiar Arno Anrlitz ar urmări reorganizarea companiei prin separarea mărcii principale Volkswagen și a diviziei de piese de schimb în entități distincte.

Patru fabrici din Germania ar urma să-și încheie activitatea

Conform informațiilor publicate de revista germană, Volkswagen intenționează ca, pe termen mediu, să înceteze producția la uzinele din Hanorva, Zwickau și Emden, precum și la fabrica Audi din Neckarsulm, după retragerea actualelor modele de automobile.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume

Aceste măsuri ar putea depăși planul aflat deja în desfășurare, care prevedea reducerea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă. Totodată, ele ar veni în contradicție cu acordul încheiat în 2024 între companie și sindicate, prin care Volkswagen se angaja să nu închidă fabrici din Germania în acest deceniu.

Volkswagen: „Întregul grup trebuie să treacă printr-o schimbare de amploare”

Solicitat să comenteze informațiile, un purtător de cuvânt al Volkswagen a refuzat să confirme detaliile publicate de Manager Magazin, motivând că este vorba despre documente confidențiale.

Reprezentantul companiei a precizat că eventualele decizii vor fi discutate și aprobate de structurile de conducere ale grupului.

„Întregul grup, inclusiv mărcile și filialele sale, trebuie să treacă printr-o schimbare de amploare”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Sindicatele anunță că vor lupta împotriva restructurării

Consiliul de întreprindere al Volkswagen și sindicatul german IG Metall au reacționat imediat după apariția informațiilor și au transmis că se vor opune oricărei încercări de implementare a acestor măsuri.

„Dacă astfel de planuri vor fi puse în aplicare, vom face tot ce ne stă în putință pentru a le împiedica”, au transmis cele două organizații într-o declarație comună.

La finalul exercițiului financiar 2025, Grupul Volkswagen avea 667.164 de angajați la nivel mondial, dintre care aproape 43% lucrau în Germania. În acest context, o reducere de 100.000 de posturi ar însemna aproximativ 15% din forța totală de muncă a companiei.

Volkswagen încearcă să își redefinească strategia până în 2030

Oliver Blume se află sub presiune pentru a îmbunătăți performanțele celui de-al doilea mare producător auto din lume, afectat de tarifele vamale, concurența tot mai puternică din China și costurile ridicate ale tranziției către vehicule electrice.

Potrivit Manager Magazin, măsurile fac parte din strategia „Group Target Picture 2030”, prezentată recent consiliului de administrație și care urmează să fie analizată de consiliul de supraveghere în cadrul ședinței programate pentru 9 iulie.

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