Până și dușmanii politici ai lui Macron sunt scandalizați de insultele lui Trump la adresa cuplului prezidențial al Franței. Cum a reacționat Macron

Trump a stârnit furie în Franța joi, după ce a făcut glume pe seama președintelui francez și a soției acestuia. Într-un discurs urmărit de lumea întreagă, pe tema războiului din Iran, președintele SUA a imitat accentul francez și a afirmat că soția lui Emmanuel Macron, Brigitte, „îl tratează extrem de rău”.

În Franța, politicienii, printre care și criticii vocali ai lui Macron, s-au arătat indignați de atacul lui Trump, relatează France 24.

„Sincer, nu este la înălțimea așteptărilor”, a declarat Yaël Braun-Pivet, președinta Camerei Deputaților din Franța.

„În prezent discutăm despre viitorul lumii. Chiar în acest moment, în Iran, acest lucru are consecințe asupra vieților a milioane de oameni, oamenii mor pe câmpul de luptă, iar noi avem un președinte care râde, care își bate joc de ceilalți”, a declarat ea pentru franceinfo.

Și Manuel Bompard, coordonatorul partidului de extremă stânga „France Unbowed”, s-a grăbit să-l apere pe Macron.

„Știți cât de mult nu sunt de acord cu președintele, dar faptul că Donald Trump îi vorbește astfel și se referă la soția lui în acest fel – mi se pare absolut inacceptabil”, a declarat Bompard pentru postul de televiziune BFMTV.

Cotidianul conservator francez Le Figaro a scris: „O altă ieșire controversată a lui Donald Trump”.

Reacția președintelui Macron

Aflat într-o vizită în Coreea de Sud, Macron a considerat că declarațiile președintelui american „nu merită un răspuns”. Liderul de la Elysee le-a spus jurnaliștilor care îl însoțesc că remarciile lui Trump nu au fost „nici elegante, nici pe măsura situației”.

Președintele francez a plasat apoi declarațiile lui Donald Trump în contextul situației actuale și al conflictului din Orientul Mijlociu, care durează deja de mai bine de o lună. „Vorbim despre lucruri prea grave, vorbim despre război, vorbim astăzi despre femei și bărbați care luptă, despre femei, bărbați și civili care sunt uciși, despre războiul care face ravagii în această regiune”, a subliniat Emmanuel Macron.

Trump: „Încă se reface”

Momentul în care Trump îl ironizeraă pe Macron a fost postat pentru scurt timp pe canalul de YouTube al Casei Albe, înainte ca accesul la acesta să fie blocat.

„Mă gândesc la Franța, la Macron – a cărui soție îl tratează extrem de rău. Încă își revine după lovitura primită la maxilar”, a declarat Trump.

Ocupantul Biroului Oval se referea probabil la o înregistrare video filmată în Vietnam în mai 2025. Aceasta o arăta pe Brigitte Macron ridicând ambele mâini la fața soțului ei, ceea ce părea a fi o palmă ușoară. Emmanuel Macron a negat ulterior orice „dispută domestică” și a afirmat că această mică ceartă a fost pur și simplu un „moment de complicitate”.

„Și i-am spus: «Emmanuel, ne-ar plăcea să primim ajutor în Golf, chiar dacă batem recorduri la eliminarea răufăcătorilor și a rachetelor balistice. Ne-ar plăcea să primim ajutor. Dacă poți, te rog să trimiți nave imediat»”, a continuat Trump.

Apoi a imitat un accent francez pentru a reproduce presupusul răspuns al lui Macron: „«Nu, nu, nu, nu putem face asta, Donald. Putem face asta după ce vom câștiga războiul», a spus el.

„I-am răspuns: «Nu, nu, nu am nevoie să așteptăm până după ce vom câștiga războiul, Emmanuel», a spus Trump.

„Așa că am aflat despre NATO – NATO nu va fi acolo dacă vom avea vreodată marele conflict, știi la ce mă refer prin marele conflict”, a spus Trump, fără a da detalii.

Marți, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite „vor trebui să-și reevalueze” relația cu NATO odată ce războiul împotriva Iranului se va fi încheiat.

Insultele lui Trump la adresa soțiilor Macron vin după ce, săptămâna trecută, Brigitte Macron a fost invitata de onoare a Melaniei Trump la Casa Albă.

