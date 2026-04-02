Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat la cald știrea bombă a găsirii tezaurului dacic furat din Olanda anul trecut. Cunoscutul gazetar a atras atenția că, pentru a vedea înapoi coiful, trebuie să ținem cont că din punct de vedere juridic, acesta aparține olandezilor, care au achitat deja asigurarea comorii.

Ionuț Cristache: Cum apreciem momentul ăsta? Se întâmplă la un an și mai bine. Furtul a avut loc în 24-25 ianuarie anul trecut. Iată că e deja martie 2026 și când toată lumea își luase gândul, el a fost cumva găsit.

” Noi am încasat niște bani pe el ”

Doru Bușcu: Trebuie să vedem și cine sunt hoții, să vină și momentul ăla. Să vedem dacă nu cumva a fost găsit în cutia de pantofi al lui Cristian Anton, în care se depozitau lucruri de valoare. Este un aspect aici care s-ar putea să schimbe situația coifului. Noi am încasat niște bani pe el. Coiful acum aparține olandezilor. Ca să-l primească poporul român, ar trebui să dăm bani înapoi.

Hoții, ”vast program de PR cultural”

Cristache: Mai puțin înțeleg o sumă care va rezulta în urma evaluării pagubelor. Și suma va fi reținută pentru lucrări de restaurare.

Bușcu: Iar dacă nu putem să plătim coiful, că avem de plătit și 600 de milioane euro la vaccinuri, el va fi un coif dacic-olandez. Oricum olandezilor li se spune în engleză Dutch. Sunt și ei un fel de daci. Și atunci nu cred că le-ar strica ideea de a-și descoperi și ei strămoși, îndelungați, vechi precum poporul român. Deocamdată a fost găsit. Este o miraculoasă operație. Văzând procurorul român, mă gândesc că ai noștri au avut o contribuție semnificativă. Poate că e un prilej de mândrie să aflăm, la un moment dat, că cei care au realizat acest vast program de PR cultural în favoarea României sunt români. Poate că cei care au sustras valoroasele bijuterii, odoare, sunt de ai noștri.

AUTORUL RECOMANDĂ

Primele imagini cu coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate. „Două brățări au fost găsite. Cealaltă brățară este încă căutată”