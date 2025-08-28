Pantera neagră se întoarce! Autoritățile din Bulgaria sunt iar în stare de alertă după ce a fost semnalată prezența felinei sălbatice în apropiere de granița cu țara noastră.

Potrivit unui localnic, pantera neagră ar fi fost văzută în Tutrakan. Autoritățile au început o ședință de criză luni după-amiază, iar guvernatorul regional Ilivan Velikov a spus că prădătorul ar fi situat între satele Shumenci și Bogdantsi, potrivit publicației Novinite.

Polițiștii au efectuat verificări în regiune, dar n-au dat peste nicio urmă. Așa numita „panteră neagră” nu este o specie distinctă, ci un leopard african melanistic sau un jaguar sud-american. Ambele specii de feline sunt prădători nocturni agili și greu de depistat. Leoparzii preferă habitatele stâncoase. Jaguarii preferă zonele dens împădurite și pot înota în râuri.

În luna iulie, localnicii ar fi semnalat prezența animalului pierdut în județul Giurgiu, și ulterior, în județul Teleorman. S-au găsit urme despre care s-a crezut că ar fi lăsate de o panteră, dar aparțineau unui câine de talie mare. Pantera a scăpat din iunie de pe o proprietate privată, potrivit Știrile PRO TV.

Sursa video: PRO TV

Sursa Foto: Profimedia

