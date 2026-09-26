Papa Leon al XIV-lea a celebrat sâmbătă o slujbă în aer liber, în Place de la Concorde din Paris, în fața unei mulțimi estimate de Vatican la aproximativ 700.000 de persoane. Slujba a fost punctul central al celei de-a doua zile a vizitei sale de patru zile în Franța. După evenimentul din Paris, Papa a plecat spre Lourdes, unde își continuă vizita duminică.

Slujba din Place de la Concorde

Papa Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie în aer liber în Place de la Concorde, una dintre cele mai cunoscute piețe din centrul Parisului, la capătul bulevardului Champs-Élysées.

Potrivit Vaticanului, aproximativ 700.000 de persoane au participat la eveniment. Mulțimea s-a întins de-a lungul Champs-Élysées, iar credincioșii au urmărit ceremonia și pe ecrane instalate în mai multe puncte.

Înaintea slujbei, Papa a parcurs cu papamobilul o parte din Champs-Élysées, salutând mulțimea adunată de-a lungul celebrului bulevard.

În timpul Liturghiei, credincioșii au format cozi pentru a primi Sfânta Împărtășanie, preoții distribuind-o în mai multe puncte amenajate în zona evenimentului.

După încheierea programului de la Paris, a plecat spre Lourdes, acolo unde, la ora 19:40, este programată o rugăciune la Grota Aparițiilor de la Massabielle, în Sanctuarul Maicii Domnului de la Lourdes.

Ce urmează duminică, la Lourdes

Duminică, 27 septembrie, Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Lourdes.

La 09:00, el are programată o întâlnire cu episcopii Conferinței Episcopale Franceze, iar la 11:00 va celebra o nouă Sfântă Liturghie, de această dată pe esplanada Sanctuarului Notre-Dame de Lourdes. La finalul slujbei este programată și rugăciunea Angelus.

La ora 15:30, Papa se va întâlni cu personalul și persoanele bolnave găzduite de Accueil Notre-Dame. O oră mai târziu este prevăzută o întâlnire privată cu călugărițele contemplative de la Mănăstirea Carmelului din Lourdes.

Vizita de duminică se va încheia la 21:00, cu rugăciunea Sfântului Rozariu și procesiunea cu torțe în sanctuar.

De asemenea, în timpul vizitei la Lourdes, Papa este programat să aibă o întâlnire privată cu șapte persoane care au supraviețuit abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului catolic. Întâlnirea face parte din programul vizitei de duminică.