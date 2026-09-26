Prima pagină » Știri externe » Parisul s-a umplut pentru Papa Leon al XIV-lea. 700.000 de oameni au participat la slujba din Place de la Concorde

Parisul s-a umplut pentru Papa Leon al XIV-lea. 700.000 de oameni au participat la slujba din Place de la Concorde

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Papa Leon al XIV-lea a celebrat sâmbătă o slujbă în aer liber, în Place de la Concorde din Paris, în fața unei mulțimi estimate de Vatican la aproximativ 700.000 de persoane. Slujba a fost punctul central al celei de-a doua zile a vizitei sale de patru zile în Franța. După evenimentul din Paris, Papa a plecat spre Lourdes, unde își continuă vizita duminică.

Slujba din Place de la Concorde

Papa Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie în aer liber în Place de la Concorde, una dintre cele mai cunoscute piețe din centrul Parisului, la capătul bulevardului Champs-Élysées.

Potrivit Vaticanului, aproximativ 700.000 de persoane au participat la eveniment. Mulțimea s-a întins de-a lungul Champs-Élysées, iar credincioșii au urmărit ceremonia și pe ecrane instalate în mai multe puncte.

Înaintea slujbei, Papa a parcurs cu papamobilul o parte din Champs-Élysées, salutând mulțimea adunată de-a lungul celebrului bulevard.

În timpul Liturghiei, credincioșii au format cozi pentru a primi Sfânta Împărtășanie, preoții distribuind-o în mai multe puncte amenajate în zona evenimentului.

După încheierea programului de la Paris, a plecat spre Lourdes, acolo unde, la ora 19:40, este programată o rugăciune la Grota Aparițiilor de la Massabielle, în Sanctuarul Maicii Domnului de la Lourdes.

Ce urmează duminică, la Lourdes

Duminică, 27 septembrie, Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Lourdes.

La 09:00, el are programată o întâlnire cu episcopii Conferinței Episcopale Franceze, iar la 11:00 va celebra o nouă Sfântă Liturghie, de această dată pe esplanada Sanctuarului Notre-Dame de Lourdes. La finalul slujbei este programată și rugăciunea Angelus.

La ora 15:30, Papa se va întâlni cu personalul și persoanele bolnave găzduite de Accueil Notre-Dame. O oră mai târziu este prevăzută o întâlnire privată cu călugărițele contemplative de la Mănăstirea Carmelului din Lourdes.

Vizita de duminică se va încheia la 21:00, cu rugăciunea Sfântului Rozariu și procesiunea cu torțe în sanctuar.

De asemenea, în timpul vizitei la Lourdes, Papa este programat să aibă o întâlnire privată cu șapte persoane care au supraviețuit abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului catolic. Întâlnirea face parte din programul vizitei de duminică.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Péter Magyar, atacat cu ouă în timp ce își prezenta planurile pentru viitorul guvern. Cu câteva zile înainte, fusese stropit cu vin la un festival
20:49
Péter Magyar, atacat cu ouă în timp ce își prezenta planurile pentru viitorul guvern. Cu câteva zile înainte, fusese stropit cu vin la un festival
FOTO Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social
20:03
Trump își pune numele pe Strâmtoarea Ormuz. Harta publicată de președintele SUA pe Truth Social
AGRICULTURĂ Turcia, unul dintre principalii furnizori de legume ai României, investește 5,3 miliarde de dolari în agricultură
18:38
Turcia, unul dintre principalii furnizori de legume ai României, investește 5,3 miliarde de dolari în agricultură
FLASH NEWS Reuters: FBI, ținta hackerilor. Au fost furate dosare medicale și evaluări psihiatrice ale angajaților
17:42
Reuters: FBI, ținta hackerilor. Au fost furate dosare medicale și evaluări psihiatrice ale angajaților
NEWS ALERT Proteste masive în Germania față de revenirea serviciului militar obligatoriu. Sunt pregătite sute de manifestații în toată țara
17:03
Proteste masive în Germania față de revenirea serviciului militar obligatoriu. Sunt pregătite sute de manifestații în toată țara
VIDEO Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. 173 de drone lansate peste noapte. Cel puțin șase persoane au fost ucise
16:56
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. 173 de drone lansate peste noapte. Cel puțin șase persoane au fost ucise
Mediafax
Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Adevarul
De ce ne convine să credem că America a dat jos Guvernul Bolojan - analiza unui politolog
Mediafax
„Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici”. Magyar, ATACAT în timpul unui meeting
Click
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Au fost celebre și bine plătite. Cum au dispărut marile artiste ale secolului al XVII-lea din istoria artei
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!
FLASH NEWS Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
20:39
Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
FLASH NEWS Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui
19:48
Fosta colegă de detenție a Elenei Udrea de la Târgșor revine în avocatură. Iubita interlopului „Cap de porc” a fost reprimită în Baroul Vaslui
VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii
19:07
Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei. Ce i-au strigat localnicii
ACCIDENT Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
19:01
Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar altor două li s-a făcut rău la aflarea veștii. Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
EMISIUNI Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
19:00
Duminică 27 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- TEMUTUL KAMAZ, O VIAȚĂ CU GARDA SUS
INFRASTRUCTURĂ Centura Comarnic va fi inaugurată săptămâna viitoare, după amânări repetate
18:44
Centura Comarnic va fi inaugurată săptămâna viitoare, după amânări repetate

Cele mai noi

Trimite acest link pe