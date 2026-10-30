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Alarmă pe piața de sicrie din Europa. Sicriele chinezești sunt înregistrate la vamă ca scânduri și nu ca produse finite

Alarmă pe piața de sicrie din Europa. Sicriele chinezești sunt înregistrate la vamă ca scânduri și nu ca produse finite
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Producătorii europeni de sicrie își unesc forțele pentru a solicita Comisiei Europene de la Bruxelles condusă de președinta Ursula von der Leyen să investigheze importurile de sicrie chinezești. Aceștia avertizează că prețurile scăzute și lacunele vamale fac ca sicriele chinezești să devină o amenințare la adresa industriei europene, clădită de câteva secole în jurul celei mai previzibile piețe: moartea.

Un grup de producători a format o coaliție și s-a întâlnit cu oficiali ai Comisiei Europene și cu departamentul comercial. Grupul soliictă UE să investigheze dacă producătorii chinezi de sicrie își vând produsele în Europa la prețuri nedrept de mici.

Un sfert din producătorii europeni au dispărut în ultimii 5 ani

Industria sicrielor din Europa a declarat pentru Politico că daunele se resimt deja, după ce în ultimii cinci ani, aproximativ un sfert dintre producătorii europeni de sicrie și-au închis afacerile. Numărul acestora a scăzut de la 120 la 90, a spus consultatul Folco Ciulli.

„Companiile mai mici nu au putut face față concurenței importatorilor non-europeni”, a spus Ciulli, adăugând că cele care au supraviețuit au absorbit doar jumătate din producția gestionată anterior de afacerile care s-au închis.

Invazia sicrielor chinezești. Industria funerară europeană cere ajutor la Bruxelles

Anul trecut, un grup de parlamentari europeni au solicitat comisarului pentru Comerț, Maros Sefcovic, să se preocupe de această problemă, Mai mulți deputați europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concurența chineză și li s-a spus că industria sicrielor poate depune o plângere comercială oficială.

„UE ia măsuri ferme pentru a-și proteja industriile de importurile comercializate neloial și are în prezent peste 200 de măsuri în vigoare”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Aceștia au refuzat să confirme întâlnirile cu producătorii. Contactele cu industria cu privire la potențialele plângeri de apărare comercială sunt confidențiale, susțin europarlamentarii. Coaliția, care încă nu are o denumire oficială, a semnalat mai mulți factori care avantajează producătorii chinezi:

  • Suvențiile de stat
  • Avantajele fiscale legate de export
  • Costurile mai mici ale forței de muncă
  • Cheresteaua mai ieftină
  • Acces la lanțuri de aprovizionare preferențiale cu materii prime
  • Tarifele SUA mai mari impuse de Donald Trump au redirecționat mărfurile chinezești către Europa

Pentru a impune taxe antidumping (taxe vamale suplimentare aplicate produselor exportate și vândute pe o piață externă la un preț mai mic decât cel de pe piața internă sau sub costul de producție), producătorii europeni trebuie să furnizeze dovezi că producătorii chinezi vând sicrie în UE sub valoarea normală stabilită, că industria europeană suferă de prejudicii și că importurile de produse chinezești cauzează prejudicii.

De ce sicriele  chinezești sunt mai preferate de clienții europeni decât cele locale?

Coaliția a colectat informații detaliate despre costurile de producție, materiile prime, forța de muncă și prețurile de fabrică pentru a compara sicriele de fabricație europeană cu cele de fabricație chinezească.

„În teorie, numărul de sicrie disponibile pentru consum ar trebui să corespundă, în linii mari, producției interne plus importuri, minus exporturi și ajustat pentru modificările stocurilor”, a explicat Emiliano Inguscio, un matematician angajat de industrie pentru a analiza datele comerciale și de producție.

Conform legislației vamale stricte, nu este legal ca sicriele ambalate plat să fie declarate ca simple „scânduri” sau „piese din lemn”. În practică, producătorii europeni avertizează că exact această portiță vamală (denumită informal și „metoda IKEA” sau „lacuna IKEA”) este folosită de unii importatori pentru a evita taxele și controalele.

Misterul celor 30.000 de sicrie din Italia: Prima lacună implică „metoda IKEA”

După calculele sale, el a identificat o discrepanță inexplicabilă echivalentă cu aproximativ 30.000 de sicrie pe an în Italia. Discrepanțele semnificative ar indica că unele importuri nu sunt înregistrate corespunzător. Iar Coaliția este îngrijorată că transporturile ar putea fi omis, ceea ce ar ascunde adevărata amploare a concurenței chineze.

Unele sicrie chinezești ajung în Europa dezasamblate („ambalate plat”),  componentele acestora fiind declarate la vamă ca piese de lemn (sau simple scânduri) și nu ca produse funerare finite. Odată ajunse în interiorul UE, piesele sunt ansamblate și vândute ca sicrie complete.

Despre „Metoda IKEA”

„Metoda IKEA” în contextul vamal se referă la o strategie corporativă de optimizare fiscală prin prețuri de transfer, pentru a reduce baza  de impozitare în țările cu taxe mari. Un grup multinațional își structurează tranzacțiile interne prin achiziții fragmentare (piesele de mobilier, panouri, șuruburi, accesorii) pentru a fi evaluate diferit la frontieră și reducerea profitului local. Filiala dintr-o țară cumpără stocurile sau plătește redevențe către o altă companie din același grup dintr-un paradis fiscal și scade artificial profitul impozitabil în țara unde este scos la vânzare produsul.

A doua lacună: Multe sicrie sunt trecute ca ambalaje din lemn

Totuși, Comisia Europeană a confirmat că mărfurile neasamblate pot fi clasificate drept produse finite în temeiul normelor vamale internaționale, cu condiția să păstreze caracteristicile esențiale ale produsului finalizat.

Prin urmare, un sicriu ambalat plat nu poate fi tratat ca un set de componente din lemn. Industria sicrielor europene a invocat o a doua lacună: sicriele importate ca ambalaje pentru alte mărfuri și nu ca produse comerciale în sine.

Sursa Foto: Shutterstock

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