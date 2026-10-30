Localitățile care acceptă comasarea voluntară ar putea beneficia de scutiri de taxe și impozite locale timp de cinci ani, precum și de finanțare suplimentară pentru investiții. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a prezentat propunerile într-un interviu acordat Digi24, în contextul planurilor de reformă administrativ-teritorială.

Oficialul susține că autoritățile trebuie să ofere stimulente concrete primăriilor care decid să își unească administrațiile, în special în cazul comunelor cu venituri insuficiente pentru a susține cheltuielile și investițiile necesare comunităților.

„Scutiri de taxe, și aici mă refer și la impozite locale pe o perioadă de 5 ani de zile”, a declarat Alexandru Stoica.

429 de localități, vizate în prima etapă a reformei

Potrivit ministrului, prima etapă a reformei vizează 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Comasarea ar urma să fie voluntară, iar decizia ar aparține comunităților implicate, prin procedurile legale, inclusiv referendumuri.

Alexandru Stoica a explicat că multe dintre localitățile mici se confruntă cu dificultăți financiare și întâmpină probleme în obținerea fondurilor necesare pentru investiții. Prin unirea administrațiilor, autoritățile ar putea reduce anumite cheltuieli și ar putea folosi mai eficient resursele disponibile.

Ministrul a precizat că procesul nu se va limita neapărat la localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori, dacă există comunități mai mari care doresc să se unească.

Program de investiții de patru miliarde de lei

Pe lângă facilitățile fiscale, Ministerul Dezvoltării pregătește programul „START Reforma Administrativă”, destinat localităților care aleg să se comaseze.

Potrivit declarațiilor ministrului, programul ar urma să beneficieze de credite de angajament în valoare totală de patru miliarde de lei, din care credite bugetare de două miliarde de lei în 2027 și alte două miliarde de lei în 2028.

Fondurile ar urma să susțină investițiile în infrastructură și serviciile publice din comunitățile care acceptă reorganizarea administrativă.

Stoica a explicat că unificarea ar putea evita realizarea unor investiții similare în localități învecinate. De exemplu, două comune ar putea utiliza o singură stație de epurare, în loc să construiască și să întrețină două obiective separate.

Reforma ar putea continua cu măsuri obligatorii

Deși prima etapă se bazează pe acordul voluntar al comunităților, reforma administrativă ar putea include ulterior și măsuri obligatorii. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avansat posibilitatea unei reorganizări mai ample, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Alexandru Stoica s-a declarat favorabil reformei, în special în cazul localităților care nu se mai pot susține financiar, însă a precizat că, în prima etapă, autoritățile vor încerca să convingă primăriile să accepte comasarea prin facilități fiscale și acces la finanțare.

Reorganizarea administrației locale este discutată de mai mulți ani, însă inițiativele anterioare nu au dus la o reformă amplă. Autoritățile urmăresc acum să înceapă procesul înaintea alegerilor locale din 2028.