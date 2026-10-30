Italia, paralizată de greve și proteste masive. Aproximativ un milion de oameni au ieșit pe străzi în peste 50 de orașe. La Roma, protestatarii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în poliție

Italia este paralizată de o grevă generală masivă și de proteste de stradă care au cuprins peste 50 de orașe. Zeci de mii de studenți, profesori, muncitori și activiști au ieșit pe străzi într-o mobilizare națională coordonată de sindicatul Unione Sindicale di Base (USB), dar și de alte organizații sindicale. Potrivit organizatorilor, numărul manifestanților din întreaga țară tinde spre un milion.

Scumpirea accelerată a alimentelor, chiriilor și utilităților este principala nemulțumire a italienilor, în timp ce tinerii protestează sub sloganul că viitorul lor este blocat de salarii mizere și contracte precare. De asemenea, manifestanții contestă dur politicile executivului condus de Giorgia Meloni și condamnă cheltuielile masive destinate înzestrării armatei în detrimentul protecției sociale. „Lăsați armele, măriți salariile!”, scandează italienii nemulțumiți.

Forțele de ordine au fost mobilizate masiv, iar în mai multe orașe s-au înregistrat ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine.

Conform estimărilor USB, aproximativ 100.000 de protestatari au ieșit pe străzile Romei în timpul grevei generale. Dintre aceștia, un grup de protestatari s-a desprins de marșul principal și a atacat cordoanele de poliție cu sticle, pietre și petarde în apropierea Ministerului Educației, iar în apropierea Colosseumului, pe Via Claudia, au incendiat coșuri de gunoi și au aruncat cu cocktailuri Molotov spre polițiști.

Mai mult, la finalul marșurilor, grupuri de manifestanți au instalat corturi de protest direct pe Via dei Fori Imperiali, în fața Colosseumului.

La Torino, unde s-au strâns în jur de 50.000 de protestatari, fermierii s-au alăturat protestelor și au descărcat bălegar pe străzi, chiar în fața sediului primăriei. Pentru a-i îndepărta pe protestatarii care se apropiau de cordoanele de carabinieri care protejau Primăria, s-au folosit tunuri cu apă. În cadrul altercațiilor, șapte ofițeri de poliție au suferit răni minore, tăieturi și vânătăi.

În Milano și Bologna, protestele au fost pașnice, însă coloane uriașe de manifestanți au reușit să pătrundă pe șoselele de centură (Tangenziale), blocând complet traficul auto de la periferia acestor metropole. La Milano, marșul s-a încheiat în Piazza Leonardo Da Vinci, în fața Universității Politehnice.

„Noi, 100.000 dintre noi, am preluat orașul”, a strigat una dintre organizatoarele protestului din Milano într-un megafon. „Astăzi, nenumărați elevi de liceu, studenți și muncitori au blocat școli și universități, au golit sălile de clasă. Mulți profesori au participat și ei pentru că știu ce înseamnă să ai educația desființată și securitatea neasigurată. Salarii de foame.”

La Napoli și Genova, protestatarii au ocupat simbolic zone din interiorul marilor porturi comerciale. Protestatarii, care au intrat în portul comercial prin poarta Bausan, au ieșit prin poarta Sant’Erasmo fără a provoca tulburări sau perturbări în centrul maritim al capitalei Campaniei. „Să intrăm cu toții în portul Napoli!”, au strigat organizatorii marșului.

De asemenea, peste 10.000 de oameni au ieșit pe străzile din Genova în această dimineață pentru greva generală convocată de USB și alte sindicate împotriva costului ridicat al vieții și a economiei de război.