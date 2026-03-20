Prima pagină » Știri externe » Patriarhul Ucrainei a încetat din viață la 97 de ani. Filaret a provocat marea schismă de la Moscova

Patriarhul Ucrainei Filaret. Foto: X

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului, Filaret (Mihail Denisenko), una dintre figurile marcante ale ortodoxiei ucrainene, a trecut la Domnul la vârsta de 97 de ani. A fost patriarhul Ucrainei între anii 1995 – 2018. După destrămarea URSS, Filaret a devenit o piesă cheie în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în țara vecină. 

Patriarhul Filaret a luptat pentru unitatea Bisericii Ucrainene

Moartea sa a fost anunțată de Mitropolitul Epifanie al Ucrainei. „Astăzi există o durere și o durere adâncă în inima mea, ca și în inimile multor ucraineni, căci astăzi călătoria pământească a Preafericitului Patriarh Filaret a luat sfârșit”, a scris Epifanie pe Facebook.

„Ne vom aminti mereu de îndrumarea Patriarhului Filaret privind importanța păstrării unității Bisericii Ucrainene în jurul Scaunului Kiev”,

Biserica Ortodoxă din Ucraina / Sursa foto: Facebook

Potrivit tv8md, Patriarhul Ucrainei fusese spitalizat recent din cauza unor afecțiuni cronice. Moartea sa marchează finalul unei cariere îndelungate în slujba Bisericii, începută în perioada sovietică, când a activat în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. Atunci a deținut inclusiv rangul de Mitropolit al Kievului.

Patriarhul a oficializat ocazional slujbe la Catedrala Sfântul Volodymyr din Kiev până în anul 2025.

A stat în spatele ruperii Bisericii Ortodoxe a Ucrainei de Moscova

Filaret a decis să se rupă de Biserica Ortodoxă Rusă, fondând patriarhia nerecunoscută a Kievului în 1992. A fost patriarhul Ucrainei între anii 1995 – 2018.

În 2018, Patriarhia Kievului a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului ca Biserica Ortodoxă a Ucrainei, condusă de Mitropolitul Epifaniu. Astfel, Filaret a devenit patriarhul emerit al noii biserici, deși titlul nu este recunoscut oficial de Constantinopol.

Decorat cu titlul de erou al Ucrainei

După destrămarea Uniunii Sovietice, Filaret a devenit o figură cheie în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în țara sa. Numele său a fost timp îndelungat asociat cu lupta pentru statutul separat al Bisericii Ucrainei și independența sa față de Moscova. Din 1995, a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană –Patriarhia Kievului, cu titlul de Patriarh al Kievului și al Întregii Rusii-Ucrainei.

În ultimii ani, activitatea sa a continuat să genereze dezbateri în spațiul religios ucrainean, mai ales pe fondul unor diferențe de viziune privind organizarea și conducerea bisericii, mai scrie sursa citată. Filaret a fost decorat în 2019 cu titlul de Erou al Ucrainei, ca recunoaștere a contribuției sale la viața religioasă și națională.

