Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului, Filaret (Mihail Denisenko), una dintre figurile marcante ale ortodoxiei ucrainene, a trecut la Domnul la vârsta de 97 de ani. A fost patriarhul Ucrainei între anii 1995 – 2018. După destrămarea URSS, Filaret a devenit o piesă cheie în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în țara vecină.

Patriarhul Filaret a luptat pentru unitatea Bisericii Ucrainene

Moartea sa a fost anunțată de Mitropolitul Epifanie al Ucrainei. „Astăzi există o durere și o durere adâncă în inima mea, ca și în inimile multor ucraineni, căci astăzi călătoria pământească a Preafericitului Patriarh Filaret a luat sfârșit”, a scris Epifanie pe Facebook.

„Ne vom aminti mereu de îndrumarea Patriarhului Filaret privind importanța păstrării unității Bisericii Ucrainene în jurul Scaunului Kiev”,

Potrivit tv8md, Patriarhul Ucrainei fusese spitalizat recent din cauza unor afecțiuni cronice. Moartea sa marchează finalul unei cariere îndelungate în slujba Bisericii, începută în perioada sovietică, când a activat în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. Atunci a deținut inclusiv rangul de Mitropolit al Kievului.

Patriarhul a oficializat ocazional slujbe la Catedrala Sfântul Volodymyr din Kiev până în anul 2025.

A stat în spatele ruperii Bisericii Ortodoxe a Ucrainei de Moscova

Filaret a decis să se rupă de Biserica Ortodoxă Rusă, fondând patriarhia nerecunoscută a Kievului în 1992. A fost patriarhul Ucrainei între anii 1995 – 2018.

În 2018, Patriarhia Kievului a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului ca Biserica Ortodoxă a Ucrainei, condusă de Mitropolitul Epifaniu. Astfel, Filaret a devenit patriarhul emerit al noii biserici, deși titlul nu este recunoscut oficial de Constantinopol.

Decorat cu titlul de erou al Ucrainei

După destrămarea Uniunii Sovietice, Filaret a devenit o figură cheie în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în țara sa. Numele său a fost timp îndelungat asociat cu lupta pentru statutul separat al Bisericii Ucrainei și independența sa față de Moscova. Din 1995, a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană –Patriarhia Kievului, cu titlul de Patriarh al Kievului și al Întregii Rusii-Ucrainei.

În ultimii ani, activitatea sa a continuat să genereze dezbateri în spațiul religios ucrainean, mai ales pe fondul unor diferențe de viziune privind organizarea și conducerea bisericii, mai scrie sursa citată. Filaret a fost decorat în 2019 cu titlul de Erou al Ucrainei, ca recunoaștere a contribuției sale la viața religioasă și națională.

