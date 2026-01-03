Prima pagină » Știri externe » Patronii clubului din Crans-Montana sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Fotografii vechi cu renovările barului, indicii importante în anchetă

03 ian. 2026, 22:55, Știri externe
Proprietarii barului „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana sunt cercetați penal de către autoritățile elvețiene pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea de incendiu din culpă. Fotografiile cu renovările barului din 2015 sunt analizate de anchetatori și ar putea deveni probe importante în dosar. 

Parchetul din cantonul Valais a anunțat că procedura penală a fost deschisă la mai puțin de 48 de ore de la tragedie, în urma primelor verificări. Fiecare infracțiune comisă presupune executarea a 3 ani de închisoare, însă pedeapsa cumulată nu ar trebui să depășească 4 ani și jumătate. Până acum, cei doi proprietari ai barului nu au fost plasați în arest și dispun de prezumția de nevinovăție până la o condamnare definitivă, conform Le Temps.

Imaginile cu renovarea „Le Constellation” din 2015 sunt analizate de anchetatori

Cuplul Jacques și Jessica Moretti au deschis clubul „Le Constellation” în decembrie 2015, după mai multe lucrări de renovare. La acea vreme, au fost postate mai multe imagini din timpul lucrărilor pe rețelele de socializare. Prima fotografie a fost realizată în luna august, iar ultima cu puțin timp înainte ca barul să fie inaugurat. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj: „Ce muncă uriașă realizată în câteva luni!”.

Acum, imaginile publicate la acea vreme sunt analizate de anchetatori și par să pledeze împotriva patronilor. Fotografiile surprind modificări ale sălii principale, amenajate la subsol, și montarea unor plăci de spumă pentru antifonare pe tavan și pereți. Procurorii încearcă să stabilească acum dacă materialele respectau normele de siguranță la incendiu și dacă au fost instalate cu autorizațiile necesare.

Proprietarul barului spune că locația a fost inspectată „de 3 ori în ultimii 10 ani”

Jacques Moretti a declarat pentru presa franceză că „totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor”. De asemenea, acesta a mai spus că locația a fost inspectată „de 3 ori în 10 ani”. Afirmațiile acestuia sunt acum verificate de anchetatori, iar Parchetul a confirmat că a solicitat documentele de la municipalitate pentru a stabili exact ce autorizații au fost acordate și ce controale au fost făcute la locație.

