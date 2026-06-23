Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, analizează preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, una dintre cele mai importante tranzacții industriale din România. Prețul de pornire al licitației a fost redus la 444 de milioane de euro pentru a atrage investitori.

România ar putea deveni scena uneia dintre cele mai importante tranzacții industriale din ultimii ani. Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, proprietarul grupului Metinvest și patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, este interesat de preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, un activ strategic pentru industria metalurgică din Europa de Est, scrie Prosport.ro.

Grupul controlat de omul de afaceri ucrainean analizează în continuare oportunitatea achiziției, în contextul în care combinatul gălățean traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar.

Liberty Galați a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv, o măsură juridică destinată evitării insolvenței și restructurării obligațiilor financiare. Compania se confruntă cu datorii estimate la aproape un miliard de euro, iar administratorii au decis scoaterea la vânzare a activelor pentru a găsi o soluție de salvare.

Licitația a fost relansată după eșecul primei încercări

Prima licitație organizată pentru vânzarea combinatului a avut loc în martie 2026, când prețul de pornire a fost stabilit la 709 milioane de euro.

Deși mai mulți investitori au cumpărat documentația necesară participării la procedură, niciunul nu a depus o ofertă finală, iar licitația s-a încheiat fără rezultat. Pentru a crește interesul investitorilor, administratorii au decis reducerea semnificativă a prețului de pornire, care a ajuns acum la 444 de milioane de euro.

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galați.

În acest context, Metinvest se numără printre companiile care au achiziționat documentația necesară și analizează în detaliu posibilitatea unei investiții majore în România.

Magnatul de la Șahtior își extinde afacerile în România

Interesul lui Rinat Ahmetov pentru Liberty Galați nu este nou. Surse din industrie susțin că grupul Metinvest a încercat să preia combinatul încă din 2025, când a fost înaintată o primă ofertă. Deși tranzacția nu s-a concretizat atunci, interesul pentru cel mai mare combinat siderurgic din România a rămas ridicat.

În ultimele luni, reprezentanții Metinvest au trimis la București specialiști din departamentele de fuziuni și achiziții pentru a evalua perspectivele investiției și potențialul de dezvoltare al combinatului. Achiziția Liberty Galați ar completa strategia de extindere a grupului ucrainean în România.

La finalul anului 2025, Rinat Ahmetov a cumpărat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, producător important de țevi utilizate în infrastructură, construcții și agricultură.

În paralel, omul de afaceri ucrainean și-a consolidat prezența și în sectorul energetic românesc prin DTEK Renewables International, companie care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în mai multe județe ale țării.

Grupul deține investiții în parcuri eoliene și solare din Iași, Mureș și Dâmbovița, iar o eventuală preluare a Liberty Galați ar transforma România într-unul dintre cele mai importante centre regionale pentru afacerile lui Rinat Ahmetov.

Dacă tranzacția se va concretiza, aceasta ar putea reprezenta una dintre cele mai mari investiții străine realizate în industria grea românească în ultimul deceniu și un moment important pentru viitorul combinatului de la Galați