Olga Borșcevschi
24 feb. 2026, 15:01, Știri externe
Kremlinul a transmis marţi, la patru ani după lansarea atacului rus la scară largă, că obiectivele sale de război în Ucraina nu au fost încă atinse și că „operațiunea sa militară specială” din această țară va continua până la îndeplinirea lor.

„Obiectivele nu au fost încă atinse și de aceea operațiunea militară specială continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic.

Peskov a adăugat că, totuşi, „multe” dintre obiectivele Kremlinului în Ucraina au fost îndeplinite, precizând că „scopul principal” al Moscovei a fost de a asigura „siguranţa persoanelor” care trăiesc în estul Ucrainei.

El a mai spus că decizia țărilor occidentale de a interveni în conflictul din Ucraina a făcut ca acesta să devină o confruntare mult mai amplă cu țări despre care Rusia crede că vor să o distrugă.

„Ați auzit deja apelurile parlamentului nostru către colegii din Anglia și Franța de a întreprinde acțiuni pentru anchete parlamentare. Aceasta este o încălcare flagrantă a tuturor normelor și principiilor relevante ale dreptului internațional”, a menționat Peskov, comentând comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse potrivit căruia Parisul și Londra lucrează activ la furnizarea către Kiev a unei bombe nucleare, precum și a mijloacelor de livrare a acesteia.

Potrivit SVR, având astfel de arme, Ucraina, în opinia Marii Britanii și Franței, ar putea pretinde „condiții mai avantajoase pentru încheierea ostilităților”.

Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?

MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

