Pe modelul Bolojan-Grindeanu. Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”

„Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a afirmat Cancelarul.

Merz a chemat SPD să continue pe un drum comun „critic faţă de migraţie şi pro-industrie” pentru a demonstra că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Comunicarea între partidele din coaliţia de guvernare trebuie să se îmbunătăţească, iar partidele să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt, a mai spus cancelarul creştin-democrat.

Politicile sociale ale Germaniei trebuie înnoite, a declarat el, spunând că nu va fi descurajat de limbajul critic faţă de tăierile de cheltuieli sociale. ‘Statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie’, a afirmat el.

Merz a admis că nu face situaţia uşoară pentru partenerii săi din SPD. „Dar apelul este către noi toţi: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a adăugat cancelarul german.

