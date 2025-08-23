Prima pagină » Știri externe » Pe modelul Bolojan-Grindeanu. Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”

Pe modelul Bolojan-Grindeanu. Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”

Rene Pârșan
23 aug. 2025, 19:34, Știri externe
Pe modelul Bolojan-Grindeanu. Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru

Cancelarul german Friedrich Merz a promis sâmbătă că taxele aplicate companiilor mijlocii nu vor fi majorate, el poziţionându-se astfel împotriva unei propuneri a partenerilor de coaliţie social-democraţi, transmite dpa. Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, care deţine şi portofoliul Finanţelor, a afirmat anterior că nu sunt excluse taxe majorate pentru cetăţenii cu venituri şi averi mari.

Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine, le-a spus Merz delegaţilor la un eveniment al Uniunii Creştin Democrate (CDU), la Osnabrück, în vestul ţării.

Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, care deţine şi portofoliul Finanţelor, a afirmat anterior că nu sunt excluse taxe majorate pentru cetăţenii cu venituri şi averi mari, scrie agerpres.ro.

„Nicio opţiune nu va fi scoasă de pe masă”, a declarat liderul SPD săptămâna trecută la postul public ZDF, arătând spre o gaură mare existentă în bugetul federal.

„Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”

Merz s-a declarat nemulţumit de activitatea guvernului său de la intrarea în funcţie la începutul lunii mai, în pofida adoptării unei politici noi în domeniul migraţiei şi a unor iniţiative de stimulare a creşterii economice.

„Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a afirmat Cancelarul.

Merz a chemat SPD să continue pe un drum comun „critic faţă de migraţie şi pro-industrie” pentru a demonstra că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Comunicarea între partidele din coaliţia de guvernare trebuie să se îmbunătăţească, iar partidele să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt, a mai spus cancelarul creştin-democrat.

Politicile sociale ale Germaniei trebuie înnoite, a declarat el, spunând că nu va fi descurajat de limbajul critic faţă de tăierile de cheltuieli sociale. ‘Statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie’, a afirmat el.

Merz a admis că nu face situaţia uşoară pentru partenerii săi din SPD. „Dar apelul este către noi toţi: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a adăugat cancelarul german.

Recomandarea autorului: Friedrich Merz și-a prezentat în BUNDESTAG rezultatele parțiale /Liderul AfD: „Pentru oamenii total dezamăgiți, există un catalog al minciunilor”

Friedrich Merz cere ameliorarea situației umanitare în Fâșia Gaza /„Israelul are propria RESPONSABILITATE”

Citește și

EXTERNE Cadou de la Europa pentru Ucraina de ziua ei. Alte patru miliarde de euro pentru Kiev
16:33
Cadou de la Europa pentru Ucraina de ziua ei. Alte patru miliarde de euro pentru Kiev
EXTERNE Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară care să mențină pacea în Ucraina
14:52
Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară care să mențină pacea în Ucraina
EXTERNE Replici acide și ironii între miniștrii de Externe din Ungaria și Polonia /„Nu aș face GREȘEALA de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”
12:22
Replici acide și ironii între miniștrii de Externe din Ungaria și Polonia /„Nu aș face GREȘEALA de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”
EXTERNE Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
10:09
Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
ANALIZĂ Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
09:00
Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
ANALIZĂ Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”
07:30
Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Un iubit jurnalist a murit la doar 46 de ani! Anunțul a fost făcut chiar de publicația la care lucra
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Tania Budi și Gigi Becali, adevărul din spatele scandalului declanșat de Cristian Rizea
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O situație bizară în care ajuns ambasadorul francez din România în 1916
ACTUALITATE Țeapă de 194.000 de lei! 22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța
18:19
Țeapă de 194.000 de lei! 22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța
ACTUALITATE Conserve de iarnă din import în 2025. Producătorii români nu pot acoperi cererea procesatorilor
18:09
Conserve de iarnă din import în 2025. Producătorii români nu pot acoperi cererea procesatorilor
VIDEO Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor
17:52
Ora 18:00 | Moldovenii Maiei Sandu cântă, dansează și beau țuică. Le dăm bani cu ghiotura noi, românii, strânși prin sporirea birurilor
POLITICĂ Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
17:43
Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
POLITICĂ Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
17:33
Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
POLITICĂ La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu
17:32
La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu