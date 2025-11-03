Prima pagină » Știri externe » Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026

03 nov. 2025, 21:39, Știri externe
Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
În 2024, fostul președinte Joe Biden a decorat-o pe Nancy Pelosi cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. 

Democrații se pregătesc pentru posibila retragere a lui Nancy Pelosi. Democrata din California, în vârstă de 85 de ani, va alege să nu candideze pentru realegere în alegerile intermediare din 2026 pentru un nou mandat de reprezentantă în Congresul SUA.

Nancy Pelosi are o carieră politică de 60 de ani. A intrat în politică ca voluntară pentru Partidul Democrat din anii 1960.

Provenită dintr-o familie de italo-americani, ea și-a exprimat interesul pentru poltică din tinerețe. Tatăl ei, Thomas D’Alesandro Jr., a fost primarul orașului Baltimore. Ea și-a finalizat studiile politice la Universitatea Trinity din Washington DC.

Pe 4 ianuarie 2007, ea a devenit prima femeie care a devenit președinte al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA

În 1961,  l-a întâlnit pe președintele american John F. Kennedy, la momentul când tatăl ei a depus jurământul pentru poziția de membru în cadrul Consiliului Federal de Renegociere.

În 1981, ea a fost numită Președinte al Partidului Democrat din California, iar în 1987, a fost aleasă ca membru al Casei Reprezentanților pentru California în Congresul SUA.

Pe 4 ianuarie 2007, ea a devenit prima femeie care a devenit președinte al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, mandat pe care l-a încheiat în 2011. Din 2019 până în 2023 a îndeplinit al doilea mandat.

În vârstă de 85 de ani, Nancy Pelosi ar urma să-și anunțe retragerea din Congres, iar planurile pentru pensionare sunt așteptate după alegerile guvernamentale și legislative din câteva state de marți, 4 noiembrie.

Sursa Foto: Mediafax Foto

