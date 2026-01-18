Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”

Pentagonul a plasat aproximativ 1.500 de soldați în stare de alertă pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota în contextul protestelor și al tensiunilor crescute legate de operațiunile ICE, potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de The Washington Post și ABC News, în timp ce oficialii din Minnesota au mobilizat și Garda Națională, anunță CNN.

Tensiunile au escaladat în Minneapolis după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Vămi (ICE) a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good. Un al doilea incident a implicat un agent federal ICE care a împușcat un imigrant venezuelean în picior, pe motiv că acesta a opus rezistență. Ambele cazuri au amplificat furia locuitorilor din statul american Minnesota.

Soldații sunt pregătiți să se desfășoare în cazul în care violențele escaladează în Minnesota, potrivit Washington Post. Este tipic pentru Pentagon „să fie pregătit pentru orice decizie pe care președintele ar putea sau nu să o ia”, a declarat Casa Albă într-un comunicat către CNN.

„Departamentul de Război este întotdeauna pregătit să execute ordinele comandantului-șef, dacă este solicitat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Garda Națională este „pregătită și gata de intervenție”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale din Minnesota, maiorul Andrea Tsuchiya, într-un comunicat acordat CNN, menționând că trupele vor ajuta la asigurarea „sprijinului rutier pentru a proteja viețile, a conserva proprietatea și a sprijini drepturile tuturor locuitorilor din Minnesota de a se aduna pașnic”.

Anterior, președintele Donald Trump a amenințat cu invocarea Legii Insurecției pentru a restabili ordinea, numind protestatarii „agitatori profesioniști”.

Într-o postare pe pagina de socializare Truth Social, publicată duminică, președintele american scrie că agenții ICE „îi îndepărtează din țara noastră pe unii dintre cei mai violenți criminali din lume și îi duce înapoi acasă, unde le este locul. De ce luptă Minnesota împotriva acestui lucru? Chiar vor ca criminalii și traficanții de droguri să se ascundă în comunitatea lor? Printre huliganii care protestează se numără mulți agitatori profesioniști și anarhiști bine plătiți. Chiar asta își dorește Minnesota? Guvernatoarea necinstită și „congresmena” Omar, care s-a căsătorit cu fratele ei, nu se deranjează, deoarece acest lucru distrage atenția de la FRAUDA de 18 miliarde de dolari, plus altele, care a avut loc în stat! Nu vă faceți griji, ne ocupăm noi de asta!”.

Protestele s-au intensificat după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani , în mașina sa, la începutul acestei luni. Uciderea ei a stârnit proteste în toată țara și a alimentat indignarea față de represiunea președintelui Donald Trump în domeniul imigrației, care a determinat agenți înarmați și mascați să folosească tactici agresive în campanii specifice în orașe americane.

