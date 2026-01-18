Prima pagină » Știri externe » Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”

Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”

18 ian. 2026, 17:09, Știri externe
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”

Pentagonul a plasat aproximativ 1.500 de soldați în stare de alertă pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota în contextul protestelor și al tensiunilor crescute legate de operațiunile ICE, potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de The Washington Post și ABC News, în timp ce oficialii din Minnesota au mobilizat și Garda Națională, anunță CNN.

Tensiunile au escaladat în Minneapolis după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Vămi (ICE) a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good. Un al doilea incident a implicat un agent federal ICE care a împușcat un imigrant venezuelean în picior, pe motiv că acesta a opus rezistență. Ambele cazuri au amplificat furia locuitorilor din statul american Minnesota.

Soldații sunt pregătiți să se desfășoare în cazul în care violențele escaladează în Minnesota, potrivit Washington Post. Este tipic pentru Pentagon „să fie pregătit pentru orice decizie pe care președintele ar putea sau nu să o ia”, a declarat Casa Albă într-un comunicat către CNN.

„Departamentul de Război este întotdeauna pregătit să execute ordinele comandantului-șef, dacă este solicitat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Garda Națională este „pregătită și gata de intervenție”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale din Minnesota, maiorul Andrea Tsuchiya, într-un comunicat acordat CNN, menționând că trupele vor ajuta la asigurarea „sprijinului rutier pentru a proteja viețile, a conserva proprietatea și a sprijini drepturile tuturor locuitorilor din Minnesota de a se aduna pașnic”.

Anterior, președintele Donald Trump a amenințat cu invocarea Legii Insurecției pentru a restabili ordinea, numind protestatarii „agitatori profesioniști”.

Într-o postare pe pagina de socializare Truth Social, publicată duminică, președintele american scrie că agenții ICE „îi îndepărtează din țara noastră pe unii dintre cei mai violenți criminali din lume și îi duce înapoi acasă, unde le este locul. De ce luptă Minnesota împotriva acestui lucru? Chiar vor ca criminalii și traficanții de droguri să se ascundă în comunitatea lor? Printre huliganii care protestează se numără mulți agitatori profesioniști și anarhiști bine plătiți. Chiar asta își dorește Minnesota? Guvernatoarea necinstită și „congresmena” Omar, care s-a căsătorit cu fratele ei, nu se deranjează, deoarece acest lucru distrage atenția de la FRAUDA de 18 miliarde de dolari, plus altele, care a avut loc în stat! Nu vă faceți griji, ne ocupăm noi de asta!”.

Protestele s-au intensificat după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani , în mașina sa, la începutul acestei luni. Uciderea ei a stârnit proteste în toată țara și a alimentat indignarea față de represiunea președintelui Donald Trump în domeniul imigrației, care a determinat agenți înarmați și mascați să folosească tactici agresive în campanii specifice în orașe americane.

Recomandările autorului:

Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei

Scandal total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA

Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
MILITAR Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
17:07
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
VIDEO Cel mai mare safir din lume „Steaua Pământului”, dezvăluit cu mare fast în Sri Lanka. Cât valorează fabuloasa bijuterie
16:46
Cel mai mare safir din lume „Steaua Pământului”, dezvăluit cu mare fast în Sri Lanka. Cât valorează fabuloasa bijuterie
FLASH NEWS Jurnalistul Piers Morgan îl ironizează pe Trump: „Marea Britanie ar trebui să răscumpere America”
16:45
Jurnalistul Piers Morgan îl ironizează pe Trump: „Marea Britanie ar trebui să răscumpere America”
CONTROVERSĂ Germania, stânga-mprejur! De ce își retrage Merz cei 15 soldați din Groenlanda la doar două zile după ce i-a trimis să apere insula arctică
15:54
Germania, stânga-mprejur! De ce își retrage Merz cei 15 soldați din Groenlanda la doar două zile după ce i-a trimis să apere insula arctică
VIDEO (Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
15:37
(Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
În adâncurile planetei Jupiter există cu 1,5 mai mult oxigen decât pe Soare
INEDIT Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
17:29
Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
ANCHETĂ La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
17:29
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
LIFESTYLE Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
17:20
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
FLASH NEWS Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor
16:59
Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor
ULTIMA ORĂ SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
16:58
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
ECONOMIE Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș
16:48
Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș

Cele mai noi

Trimite acest link pe