Péter Magyar anunță că Orban și-a recunoscut înfrângerea: „Ne-a felicitat prin telefon"

Ruxandra Radulescu
Péter Magyar anunță că Orban și-a recunoscut înfrângerea. Liderul partidului Tisza a transmis pe Facebook că actualul premier l-a felicitat pentru victorie prin telefon.

„Premierul Viktor Orbán ne-a felicitat prin telefon pentru victorie”, a transmis Magyar.

Mesajul lui Magyar, înainte de alegeri

Înaintea alegerilor, Magyar a avertizat că miza scrutinului de duminică este una istorică. În opinia sa, alegătorii trebuie să răspundă la întrebări fundamentale despre direcția țării. „Pentru că nu va mai exista o altă șansă”, a subliniat el.

Liderul Tisza a formulat aceste întrebări ca pe o serie de dileme clare. Est sau vest? Stat în dezintegrare sau țară funcțională? Corupție sau viață publică curată? Criză a mijloacelor de trai sau trai decent? Propagandă sau realitate?

Magyar a continuat lista dilemelor cu două întrebări cu puternică încărcătură politică. Prima vizează atmosfera din societate:

„Divizare și incitare la ură sau standarde naționale minime și reconciliere?” A doua se referă direct la conflictul din Ucraina: „Nebunia războiului sau pacea adevărată?”.

Citește și

PORTRET Cine este Peter Magyar, cel care a reușit să-l învingă pe Viktor Orban după 16 ani în fruntea Ungariei
22:30
Cine este Peter Magyar, cel care a reușit să-l învingă pe Viktor Orban după 16 ani în fruntea Ungariei
BREAKING NEWS Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria. „Este dureros pentru noi. Ne vom servi națiunea din opoziție”. Peter Magyar preia conducerea țării după o victorie zdrobitoare
22:30
Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria. „Este dureros pentru noi. Ne vom servi națiunea din opoziție”. Peter Magyar preia conducerea țării după o victorie zdrobitoare
FLASH NEWS Cum vrea Donald Trump să „pedepsească” China dacă ajută militar Iranul: „Va avea probleme mari”
21:15
Cum vrea Donald Trump să „pedepsească” China dacă ajută militar Iranul: „Va avea probleme mari”
FLASH NEWS Alertă cu bombă în ziua alegerilor din Ungaria. Votarea a fost suspendată, temporar, în mai multe secții
19:51
Alertă cu bombă în ziua alegerilor din Ungaria. Votarea a fost suspendată, temporar, în mai multe secții
FLASH NEWS Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul
19:02
Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul
FLASH NEWS Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
18:17
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
