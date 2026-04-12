Péter Magyar anunță că Orban și-a recunoscut înfrângerea: „Ne-a felicitat prin telefon”

Péter Magyar anunță că Orban și-a recunoscut înfrângerea. Liderul partidului Tisza a transmis pe Facebook că actualul premier l-a felicitat pentru victorie prin telefon.

„Premierul Viktor Orbán ne-a felicitat prin telefon pentru victorie”, a transmis Magyar.

Mesajul lui Magyar, înainte de alegeri

Înaintea alegerilor, Magyar a avertizat că miza scrutinului de duminică este una istorică. În opinia sa, alegătorii trebuie să răspundă la întrebări fundamentale despre direcția țării. „Pentru că nu va mai exista o altă șansă”, a subliniat el.

Liderul Tisza a formulat aceste întrebări ca pe o serie de dileme clare. Est sau vest? Stat în dezintegrare sau țară funcțională? Corupție sau viață publică curată? Criză a mijloacelor de trai sau trai decent? Propagandă sau realitate?

Magyar a continuat lista dilemelor cu două întrebări cu puternică încărcătură politică. Prima vizează atmosfera din societate:

„Divizare și incitare la ură sau standarde naționale minime și reconciliere?” A doua se referă direct la conflictul din Ucraina: „Nebunia războiului sau pacea adevărată?”.

