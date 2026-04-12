După 16 ani consecutivi la putere, în care declară că a servit doar interesele poporului maghiar, Viktor Orbán este nevoit să cedeze scaunul de prim-ministru. Adversarul său, Peter Magyar, a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie. Vezi AICI tot filmul alegerilor din Ungaria.

Magyar promite să combată corupția și să îmbunătățească economia, dar și să ajute comunitatea romă defavorizată din Ungaria. De asemenea, el a promis că va debloca fonduri europene în valoare de miliarde de euro, înghețate în mare parte din cauza îngrijorărilor legate de respectarea statului de drept în Ungaria.

Avocat de profesie și lider al partidului de opoziție Tisza, Magyar, în vârstă de 45 de ani, a cunoscut o ascensiune fulminantă în doar doi ani. Din 2002, până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din familia Fidesz.

Magyar avea poster cu Orban

Magyar povestea, anul trecut, că, în copilărie, când locuia la Budapesta, avea un poster cu Viktor Orbán – pe atunci o figură marcantă a mișcării pro-democratice din țară – atârnat deasupra patului său. În prezent, Magyar, în vârstă de 45 de ani, s-a transformat în cel mai aspru critic al lui Orban și este considerat forța motrice din spatele a ceea ce ar putea fi o altă schimbare politică de proporții în Ungaria.

Orban pierde puterea după mai bine de 20 de ani. Naționalistul ocupa funcția de prim-ministru al Ungariei din 2010 (fiind reales în 2014, 2018 și 2022), după ce a deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002.

Înfrângerea sa este o lovitură și pentru președintele american Donald Trump, care și-a exprimat sprijinul pentru Orban în nenumărate rânduri. Vineri, președintele SUA a promis că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, actualul prim-ministru Viktor Orban, va câştiga un nou mandat. Rămâne de văzut acum care va fi relația Budapestei cu Washingtonul. În vizita sa de săptămâna aceasta, vicepreședintele american, JD Vance a transmis că Statele Unite vor colabora cu origine va câștiga alegerile de la Budapesta.

