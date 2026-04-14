Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Emmanuel Macron s-a implicat în eforturile diplomatice de a salva armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran, după ce negocierile din Pakistan au intrat în impas. După convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Iranului, președintele francez a îndemnat la reluarea negocierilor de pace și la evitarea oricăror escaladări, se arată într-o postare a acestuia pe pagina de X.

Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran din Islamabad s-au încheiat în weekend fără un acord definitiv. Teheranul i-a acuzat pe americani de „lipsă de bunăvoință” și „cereri maximaliste”, în timp ce Donald Trump a impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Printr-un apel telefonic, Emmanuel Macron a intervenit pentru a discuta cu ambii lideri, pe care i-a îndemnat să reia dialogul pentru a evita o escaladare majoră în Orientul Mijlociu. Macron a subliniat în postarea sa că orice înțelegere viitoare trebuie să includă și mențiuni despre Liban și Strâmtoarea Ormuz.

„Ieri, am vorbit cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, precum și cu președintele american Donald Trump. Am îndemnat la reluarea negocierilor suspendate la Islamabad, la clarificarea neînțelegerilor și la evitarea oricărei escaladări suplimentare. Este esențial, în special, ca încetarea focului să fie respectată cu strictețe de toate părțile și să includă Libanul. Este la fel de important ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă necondiționat, fără restricții sau taxe, cât mai curând posibil. În aceste condiții, negocierile ar trebui să poată fi reluate rapid, cu sprijinul părților cheie interesate”, a scris Emmanuel Macron pe pagina de X.

În același timp, Macron a anunțat organizarea unei conferințe pentru a coordona o misiune defensivă menită să restabilească siguranța navigației în regiunea Golfului.

„Franța și Regatul Unit vor găzdui, de asemenea, o conferință la Paris vineri, aducând împreună prin videoconferință țări nebeligerante dispuse să contribuie, alături de noi, la o misiune multilaterală și pur defensivă, menită să restabilească libertatea de navigație în strâmtoare atunci când condițiile de securitate o permit”, a scris Macron.

