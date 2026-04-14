Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Emmanuel Macron s-a implicat în eforturile diplomatice de a salva armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran, după ce negocierile din Pakistan au intrat în impas. După convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Iranului, președintele francez a îndemnat la reluarea negocierilor de pace și la evitarea oricăror escaladări, se arată într-o postare a acestuia pe pagina de X.

Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran din Islamabad s-au încheiat în weekend fără un acord definitiv. Teheranul i-a acuzat pe americani de „lipsă de bunăvoință” și „cereri maximaliste”, în timp ce Donald Trump a impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Printr-un apel telefonic, Emmanuel Macron a intervenit pentru a discuta cu ambii lideri, pe care i-a îndemnat să reia dialogul pentru a evita o escaladare majoră în Orientul Mijlociu. Macron a subliniat în postarea sa că orice înțelegere viitoare trebuie să includă și mențiuni despre Liban și Strâmtoarea Ormuz.

„Ieri, am vorbit cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, precum și cu președintele american Donald Trump. Am îndemnat la reluarea negocierilor suspendate la Islamabad, la clarificarea neînțelegerilor și la evitarea oricărei escaladări suplimentare. Este esențial, în special, ca încetarea focului să fie respectată cu strictețe de toate părțile și să includă Libanul. Este la fel de important ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă necondiționat, fără restricții sau taxe, cât mai curând posibil. În aceste condiții, negocierile ar trebui să poată fi reluate rapid, cu sprijinul părților cheie interesate”, a scris Emmanuel Macron pe pagina de X.

În același timp, Macron a anunțat organizarea unei conferințe pentru a coordona o misiune defensivă menită să restabilească siguranța navigației în regiunea Golfului.

„Franța și Regatul Unit vor găzdui, de asemenea, o conferință la Paris vineri, aducând împreună prin videoconferință țări nebeligerante dispuse să contribuie, alături de noi, la o misiune multilaterală și pur defensivă, menită să restabilească libertatea de navigație în strâmtoare atunci când condițiile de securitate o permit”, a scris Macron.

Recomandările autorului:

Ursula von der Leyen vrea să anuleze dreptul de veto al țărilor UE în politica externă. Ar fi un prim pas pentru o Uniune cu mai multe viteze

Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei

Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei” împotriva „legii junglei”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
16:23
Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
FLASH NEWS Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
16:16
Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
INCIDENT Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
15:45
Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
FLASH NEWS Kremlinul „constată cu satisfacție” că Magyar este dispus să poarte un „dialog pragmatic cu Moscova”. Declarațiile purtătorului de cuvânt al lui Putin
15:23
Kremlinul „constată cu satisfacție” că Magyar este dispus să poarte un „dialog pragmatic cu Moscova”. Declarațiile purtătorului de cuvânt al lui Putin
SĂNĂTATE Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
14:11
Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FLASH NEWS Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
14:03
Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe