Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei" împotriva „legii junglei"

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat marți, în cadrul unei întâlniri la nivel înalt cu premierul spaniol Pedro Sanchez, că Spania și China vor fi de „partea corectă a istoriei”, făcând referire la opoziția față de războiul din Iran. Cele două state vor să se opună instabilității globale și a ceea ce liderul chinez a numit „legea junglei” în relațiile internaționale, scrie South China Morning Post.

În cadrul vizitei bilaterale dintre China și Spania, Xi Jinping a subliniat că statul chinez, cât și cel spaniol, sunt „țări cu principii care pledează pentru justiție” care „sunt hotărâte să rămână de partea corectă a istoriei”. Totodată, liderul chinez a avertizat împotriva regresului lumii către o stare unde forța primează în fața regulilor, făcând apel la Spania să colaboreze pentru a proteja ordinea internațională bazată pe dreptul internațional.

Remarcile lui Xi au venit în contextul noii blocade americane impuse porturilor iraniene

„Lumea de astăzi este în plină frământare, prinsă într-o competiție între dreptate și putere”, a declarat Xi Jinping la postul de știri de stat CCTV, fără a face referire la situația din Orientul Mijlociu. „Modul în care o țară tratează dreptul internațional și ordinea internațională reflectă viziunea sa asupra lumii, viziunea sa asupra ordinii, valorile sale și simțul său de responsabilitate”, a completat Xi Jinping.

În schimb, Pedro Sanchez a profitat de vizită pentru a îndemna China să își folosească influența pentru a pune capăt celor două războaie care au măcinat până acum economia mondială: cel din Ucraina și cel din Iran. Premierul spaniol a reiterat cu ocazia acestei vizite că Spania se opune noii perspective de Război Rece și fragmentării lanțurilor de aprovizionare globale.

