Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deja îl presează pe Peter Magyar să treacă rapid la reforme. Ea precizat că noul guvern ungar are puțin timp și că sunt necesare reforme rapide.

Ursula von der Leyen a menționat și despre abandonarea principiului unanimității în politica externă a UE.

„Restul lumii a întrebat pe bună dreptate: Unde este Europa? Pentru a aboli unanimitatea, este nevoie și de unanimitate”, a remarcat președinta Comisiei Europene.

Viktor Orban a privat Ucraina de ajutoare esențiale din partea UE

În ultimii 4 ani, veto-ul Ungariei din timpul guvernului Viktor Orban a privat Ucraina de ajutoare financiare și militare esențiale în combaterea invaziei ruse.

„Timpul este extrem de scurt. Dacă noul guvern ungar nu implementează schimbările, măsurile și investițiile necesare până în august, ar putea pierde fondul de redresare de 6,5 miliarde de euro”, a spus Ursula.

Ungaria riscă să piardă definitiv 6,5 miliarde de euro

Portofolio scrie că suma ar putea fi pierdută definitiv dacă până la sfârșitul lunii august, guvernul Magyar nu întrunește reformele și investițiile necesare pentru restabilirea statului de drept în Ungaria.

Ea a adăugat că maghiarii merită să primească sprijin financiar și a considerat că Bruxelles-ul a fost suficient de strict cu Viktor Orban, după ce a înghețat 17 miliarde de euro. Este o sumă uriașă pentru o țară atât de mică.

Slăbirea competivității economiei i-a determinat pe alegători să-l sancționeze dur pe Viktor Orban. Ursula von der Leyen a adăugat că, din cauza vetoului lui Viktor Orban, Ucraina n-a putut să acționeze corespunzător împotriva Rusiei, scrie Nepszava.

Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar să treacă la reforme. Deadline: AUGUST 2026

Itthon scrie că între zilele de 17 și 18 aprilie, o delegație la nivel înalt a Comisiei Europene a organizat la Budapesta întâlniri cuînalți reprezentanți ai viitorului guvern ungar.

Acestea s-au desfășurat în urma unor contacte între președinta Ursula von der Leyen și prim-ministrul desemnat Peter Maghiar. Ambele părți s-au angajat să rezolve o serie de probleme urgente.

Peter Magyar a declarat: „Am observat în timpul întâlnirii că trilioane de euro merg către Ungaria și poporul maghiar. Economia maghiară nu poate fi relansată fără fonduri UE. Fondurile UE nu sunt o organizație caritabilă, ci o compensație pentru banii plătiți de maghiară către UE și pentru munca pe care țara noastră a depus-0 pentru Europa”.

