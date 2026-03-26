Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
Galerie Foto 5

Péter Magyar, principalul rival politic al lui Viktor Orbán, a lansat un nou atac dur la adresa premierului maghiar, pe care l-a numit „Dracula fondurilor publice maghiare”, în fața unei mulțimi numerose adunate la Hódmezővásárhely, într-un moment cheie al campaniei electorale. 

Discursul lui Magyar a avut loc în cadrul turneului său național, unde liderul partidului Tisza a fost întâmpinat de o mulțime de susținători. Piața din Rapcsákutca s-a umplut încă de la primele ore ale serii, iar atmosfera a fost marcată de torțe aprinse și ropote de aplauze. Magyar a ajuns cu întârziere la eveniment, dar a trecut prin mulțime și i-a saluat pe oameni, gest care a întărit conexiunea cu participanții, scrie presa maghiară Telex.hu.

Peter Magyar - Foto: Profimedia images

În discursul său, Péter Magyar a alternat temele și a adoptat un stil de tribun popular, fapt care a stârnit reacții puternice din partea publicului. Pe lângă atacurile la adresa lui Viktor Orbán, pe care l-a numit „Dracula fondurilor publice maghiare”, acesta l-a ironizat în mod repetat și pe János Lázár, figură politică influentă în zonă. Magyar a spus că miza alegerilor este una fundamentală pentru viitorul Ungariei, prezentând o alegere clară între două direcții opuse.

Magyar spune că nu există o a treia opțiune

De asemenea, adversarul lui Orbán a insistat că nu există o a treia opțiune și a spus că alegătorii trebuie să decidă între partidul său și Fidesz, formațiunea premierului maghiar. Printre obiectivele enunțate se numără restabilirea statului de drept, adoptarea unei noi consituții și independeța presei și a justiției. Un moment indeit al discursului său a fost dedicat candidaților din partide mai mici care au decis să se retragă în favoarea Tisza. Magyar i-a elogiat și a afirmat că gestul lor va fi răsplătit și a făcut un apel la tineri, pe care i-a îndemnat să se implice activ.

„Cineva alege fie Estul, corupția, propaganda, puterea opresivă, jefuirea națiunii, politicienii care susțin pedofilia și pe cei care îi jefuiesc pe maghiari, fie alege alianța occidentală, Europa, discursul public curat, viața publică curată, fondurile europene și, în cele din urmă, Tisa”, a spus Péter Magyar. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe