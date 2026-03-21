Serviciul de Informații Externe al Rusiei ar fi propus operațiunea „Gamechanger” — o tentativă de asasinat înscenată, concepută pentru a mobiliza electoratul și a-l sprijini pe premierul maghiar Viktor Orban în campania electorală, scrie The Washington Post.

Potrivit unui raport intern al SVR, obținut și autentificat de un serviciu de informații european și analizat de The Washington Post, agenții ruși ar fi propus o strategie denumită „Gamechanger”, menită să „modifice fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” prin înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban.

SVR, îngrijorat de popularitatea premierului ungar

Ideea a venit după ce, luna trecută, o unitate a Serviciului de Informații Externe al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea față de scăderea bruscă a popularității premierului ungar, ale cărui relații apropiate cu Moscova au reprezentat mult timp pentru Kremlin un punct de sprijin strategic în NATO și în Uniunea Europeană, sugerând că ar putea fi necesare măsuri drastice.

„Un astfel de incident va schimba percepția asupra campaniei, mutând-o din sfera rațională a problemelor socio-economice într-una emoțională, unde temele cheie vor deveni securitatea statului, stabilitatea și apărarea sistemului politic”, au scris agenții în raport.

Potrivit The Washington Post, nu a existat nicio tentativă reală de asasinat asupra lui Viktor Orban, a cărui popularitate a scăzut pe fondul deteriorării situației economice din Ungaria. Cu toate acestea, simpla idee a unei astfel de înscenări evidențiază cât de important este pentru Moscova rezultatul alegerilor din această țară.

Publicația face o paralelă cu incidentul din iulie 2024, din timpul campaniei electorale din SUA, când Donald Trump a fost rănit ușor de glonțul unui atacator, episod care i-a consolidat rapid sprijinul în sondaje, mai ales în rândul bazei sale electorale.

Orban, devansat în sondaje de Magyar

În prezent, sondajele indică faptul că Orban este devansat de Péter Magyar, conservator și fost membru al partidului Fidesz, care candidează cu un discurs anticorupție. Într-un raport citat de publicație, ofițerii ruși notează că peste jumătate din populație (52,3%) este nemulțumită de situația din țară, inclusiv în mediul rural (50,8%), unde Fidesz a avut tradițional un sprijin solid.

Fostul șef adjunct al serviciilor de informații externe din Ungaria, András Telkes, afirmă că în interiorul partidului de guvernământ se instalează o stare de panică și avertizează că ar putea fi adoptate măsuri riscante pentru menținerea puterii. El susține, de asemenea, că Rusia va face tot posibilul pentru a-l sprijini pe Orban, considerând Ungaria parte a sferei sale de influență.

În același timp, Moscova nu este singurul actor extern interesat de evoluția campaniei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost recent la Budapesta, unde i-ar fi transmis lui Orban că „succesul tău este succesul nostru”, în timp ce premierul ungar speră într-un sprijin similar din partea lui Donald Trump. Totuși, în contextul în care Trump este concentrat pe conflictul din Iran, ministrul de externe Péter Szijjártó a anunțat că vicepreședintele JD Vance ar urma să efectueze o vizită în locul acestuia.

Deși sprijinul american s-a manifestat mai ales prin gesturi simbolice, unii oficiali occidentali consideră că implicarea Rusiei ar putea fi mai directă. Kremlinul ar urmări menținerea lui Orban la putere, acesta fiind perceput drept un aliat care a blocat inițiative-cheie ale UE și a facilitat legături cu conservatorii americani, în perspectiva unei noi ordini internaționale.

Peskov: „Un alt exemplu de dezinformare”

Autoritățile ungare nu au oferit un răspuns oficial la informațiile privind raportul SVR sau presupusa ingerință rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă documentul drept „un alt exemplu de dezinformare”, iar SVR a refuzat să comenteze.

Între timp, guvernul de la Budapesta încearcă să mute atenția publică de la problemele economice către amenințări externe, acuzând Ucraina că ar fi blocat livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Orban a susținut chiar că ar fi fost amenințat de Kiev.

Pe plan intern, se discută și scenariul unei eventuale înfrângeri electorale. Fosta deputată Fidesz Zsuzsanna Szelenyi avertizează că Orban ar putea recurge la măsuri extreme. Chiar și în cazul unei majorități simple a opoziției, acesta ar avea instrumente pentru a îngreuna guvernarea, inclusiv posibilitatea declanșării unei crize constituționale sau a instituirii stării de urgență.

