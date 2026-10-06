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Premierul Ungariei, Péter Magyar, anunță un pachet masiv de taxe pe marile averi de la 1 ianuarie. Cât vor avea de plătit bogătașii Ungariei

Premierul Ungariei, Péter Magyar, anunță un pachet masiv de taxe pe marile averi de la 1 ianuarie. Cât vor avea de plătit bogătașii Ungariei
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Premierul Ungariei Péter Magyar a anunțat marți printr-un mesaj video pe Facebook un pachet major de reforme fiscale programat să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Noile măsuri vizează taxarea marilor averi, sprijinirea micilor întreprinzători și eliminarea unor privilegii fiscale pentru fotbaliștii profesioniști și alți sportivi, scrie 24.hu.

Noul sistem fiscal anunțat de Péter Magyar prevede o taxare progresivă strictă pentru persoanele fizice ale căror active depășesc pragul de 1 miliard de forinți (aproximativ 2,73 milioane de euro). Prin urmare, impozitul pe avere pentru cei cu active între 1 miliard și 100 de miliarde (până la 273 de milioane de euro) de forinți va fi de 1%. Pentru cei cu o avere care depășește 100 de miliarde de forinți, impozitul va fi de 1,5%.

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Acest impozit se va aplica întregii averi, ceea ce înseamnă că vor fi luate în calcul proprietățile imobiliare, investițiile financiare, participațiile în companii și activele deținute în străinătate sau prin structuri de administrare.

„Mulți dintre compatrioții noștri bogați, care au devenit brusc miliardari, au încercat să facă lobby împotriva impozitului pe avere. Unii chiar au publicat articole plătite în presă, deghizate în articole profesionale. În zadar. Vă sugerez ca, în loc să cheltuiți bani inutil, să vă plătiți impozitele cinstit”, a precizat Magyar.

De asemenea, premierul maghiar a precizat în mesajul video postat pe Facebook că începând cu anul viitor se va crește cuantumul de bază pentru calculul concediului medical, indemnizațiile de maternitate și pensii.

Magyar a anunțat, în același timp, că fotbaliștii și sportivii de performanță își vor pierde statutul fiscal privilegiat. În mandatul vechiului guvern, sportivii profesioniști beneficiau de un plafon preferențial uriaș și erau taxați modest pentru venituri de până la 500 de milioane de forinți pe an (1,36 milioane de euro). Prin urmare, sportivii vor fi supuși aceluiași plafon de impozitare ca artiștii sau scriitorii.

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