Petrecerile pentru tineri la care se consumă alcool pot contribui la avansarea în carieră, susțin cercetătorii norvegieni

10 nov. 2025, 20:44, Știri externe

10 nov. 2025, 20:44, Știri externe
Se spune că cinele romantice cu vin roșu  stimulează viața amoroasă. Discuțiile despre afaceri la o halbă de bere pot contribui la avansarea în carieră, susțin cercetătorii norvegieni. Profesorul de sociologie Willy Pedersen de la Universitatea din Oslo a ajuns la o concluzie neașteptată: consumul activ de alcool între 18 și 25 de ani poate influența pozitiv venitul viitor și succesul în profesie.

Însă, nu consumul de alcool contribuie la avansarea în carieră, ci relaționarea cu alte persoane. Consumul excesiv de alcool poate provoca boli de ficat și cancer.  Discuțiile despre planurile din afaceri la o halbă de bere s-au tot purtat de-a lungul istoriei.

Studiu: Dacă consumi alcool alături de colegii de serviciu sau cu oameni de afaceri, poți avansa în carieră

Cercetătorii au urmărit timp de 18 ani peste 3.000 de norvegieni și au observat că cei care „s-au împrietenit” cu alcoolul în tinerețe aveau mai des studii superioare și câștigau mai bine. Pedersen subliniază că nu este vorba despre alcool, ci despre deschiderea socială pe care o oferă: băutura ajută la crearea de conexiuni și la integrarea în grupuri unde se iau decizii legate de carieră.

Dar cercetătorii avertizează că alcoolul nu garantează succesul, iar abuzul, dimpotrivă, distruge viața. Profesorul recomandă cel puțin „să nu bei singur”, potrivit The Times.

„Evident, nu este vorba despre faptul că, dacă bei alcool, acesta intră cumva în corpul tău și face ceva cu creierul tău. Cea mai probabilă explicație este că tot alcoolul este un fel de marker al socialității și că acest obicei vine cu anumite tipuri de beneficii.” 

Linda Granlund, directoarea departamentului de sănătate, a declarat că alcoolul reprezintă în continuare un risc semnificativ.

„Voi încuraja reducerea consumului. Dacă consumați prea mult alcool, reduceți nivelul. Un consum mai mic înseamnă o speranță de viață mai mare și un risc mai mic de îmbolnăvire”, a declarat ea pentru The Times.

