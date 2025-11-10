Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări

Turiștii care consumă băuturi alcoolice în intervalul 14:00 – 17:00, în Thailanda, riscă să primească amenzi dure. Autoritățile locale au introdus o nouă regulă în statul preferat de mulți turiști români, iar cei care nu se conformează vor primi amenzi de 300 de dolari. Există, desigur, și câteva excepții de la această regulă. Informațiile se regăsesc mai jos.

Atât localnicii, cât și turiștii din Thailanda pot fi amendați cu 300 de dolari (10.000 baht), în condițiile în care nu respecta noua regulă impusă de autoritățile locale. Modificările asupra legii privin controlul băuturilor alcoolice arată că se aplică astfel de sancțiuni în cazul persoanelor care consumă astfel de băuturi în intervalul 14:00 – 17:00.

Dacă un client comandă o bere la ora 13:59 într-un restaurant, dar este prins că o consumă până la ora 14:05, riscă să fie amendat, deorece constituie o încălcare a legii în temeiul Secțiunii 32.

Amenzi de 300 de dolari pentru turiștii din Thailanda

Legea arată că vânzarea de băuturi alcoolice pe teritoriul Thailandei este interzisă în intervalul mai sus menționat, în majoritatea punctelor de vânzare cu amănuntul și supermarketurilor. Această lege este valabilă încă din anul 1972.

Recent, în schimb, au fost aduse o serie de modificări legii, iar acum persoanele pot fi amendate cu 10.000 baht (300 USD) sau chiar mai mult pentru consumul sau servirea de alcool în intervalul respectiv, conform South China Morning Post (SCMP).

Există, însă, și excepții de la regulă. De pildă, interdicția nu este valabilă pentru locurile de divertisment autorizate, hotelurile, unitățile certificate din zonele turistice și aeroporturile care oferă zboruri internaționale. De asemenea, legislația arată că influencerii, persoanele publice sau celebritățile nu au voie să promoveze băuturi alcoolice în scop comercial.

Sursă foto: colaj Shutterstock