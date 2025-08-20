Prima pagină » Știri externe » Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”

Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”

20 aug. 2025, 09:57, Știri externe
Phenianul își menține atitudinea ostilă față de Seul/ „Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul ISTORIEI”

Coreea de Sud și președintele Lee Jae-Myung au o „dublă personalitate” vorbind despre dorința de a obține un acord de pace, în timp ce desfășoară exerciții militare comune cu SUA, a anunțat, miercuri, Kim Yo-Jong, sora liderului nord-coreean.

Coreea de Sud și Statele Unite au început, săptămâna aceasta, exercițiile militare comune, inclusiv testarea unei noi strategii pentru o eventuală amenințare nucleară din partea Phenianului.

Coreea de Nord critică frecvent exercițiile militare desfășurate de Sud, avertizând asupra unei potențiale amenințări, în pofida faptului că Washingtonul și Coreea de Sud susțin că acestea au scop pur defensiv.

De la preluarea mandatului său în iunie, Guvernul lui Lee a depus eforturi pentru a îmbunătăți relațiile dintre Seul și Phenian, care se află în conflict încă din 1950. Oficialii nord-coreeni au respins, în repetate rânduri, propunerile făcute de președintele Lee.

Cu toate acestea, președintele sud-coreean a ordonat, luni, implementarea parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.

Coreea de Nord respinge inițiativele sud-coreene pentru pace

„Lee Jae-Myung nu este genul de om care va schimba cursul istoriei. Coreea de Sud continuă să vorbească despre pace și îmbunătățirea relațiilor, fiind conștienți că este imposibil ca aceste obiective să fie realizate, deoarece au un motiv ascuns de a pune responsabilitatea eșecului redresării relațiilor asupra Coreei de Nord”, a declarat Kim Yo-Jong, citată de U.S. News.

Ca răspuns la declarațiile lui Kim Yo-Jong, Biroul Prezidențial al Coreei de Sud a transmis că Administrația va deschide o nouă eră pentru stabilizarea relațiilor dintre cele două state.

La începutul săptămânii, președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, și fratele său au declarat că exercițiile comune ale Washingtonului și ale Seulului au fost „o expresie evidentă a voinței lor de a provoca război” și că țara trebuie să își extindă arsenalul nuclear.

Foto: Profimedia

Kim Jong-Un cere „dezvoltarea rapidă” a capacităților NUCLEARE/ Phenianul încearcă să contracareze puterea militară a Washingtonului și a Seulului

