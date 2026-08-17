NATO se pregătește, din ce în ce mai minuțios, pentru un eventual atac al Rusiei. Potrivit informațiilor obținute de BILD, există planuri concrete pentru scenariul în care președintele Vladimir Putin și-ar trimite trupele să invadeze, de exemplu, țările baltice (Estonia, Letonia, Lituania).

Principalele obiective ale NATO, scrie BILD, sunt oprirea trupelor și slăbirea masivă a Rusiei.

Mai exact, este vorba despre trei strategii prin care Occidentul ar riposta. Conceptul a fost elaborat sub coordonarea maiorului american Andrew Pingrey.

În cazul în care trupele lui Putin ar ataca țările baltice cu rachete și drone și ar invada teritoriul acestora cu tancuri, așa cum s-a întâmplat în Ucraina, NATO ar trebui să oprească mai întâi atacurile cu rachete.

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În acest scop, avioanele de luptă, rachetele și dronele ar trebui să neutralizeze sistemele de rachete rusești. Una dintre ținte este Kaliningrad (fostul Königsberg), unde sunt staționate numeroase sisteme de apărare antiaeriană și de rachete.

În același timp, la frontierele cu Rusia și Belarus se va înființa o „zonă autonomă”.

Aceasta va servi drept barieră de protecție. În această zonă, doar dronele și vehiculele militare fără pilot vor lupta împotriva inamicului. Soldații NATO nu sunt staționați acolo. În cazul în care soldații ruși vor continua să pătrundă pe teritoriu, aceștia vor fi opriți de aceste drone și vehicule.

Într-o etapă ulterioară, NATO va lansa atacuri și în Rusia.

În acest scop, forțele speciale vor distruge baze militare și de aprovizionare importante din imperiul lui Putin. Printre acestea se numără, de exemplu, aerodromuri, fabrici de armament, poduri și căi ferate, prin intermediul cărora Rusia transportă trupe și material către front. În acest context, NATO va miza și pe rușii care se opun lui Putin. Obiectivul este acela de a slăbi masiv aprovizionarea rusă și de a împiedica noi valuri de atacuri, scrie BILD.

Alianța militară intenționează, de asemenea, să organizeze un „pod aerian”. Se preconizează că vor fi transportate drone și roboți în Rusia cu ajutorul avioanelor. Acestea vor avea misiunea de a distruge, printre altele, aerodromuri și baze militare.

În strategia sa, Alianța subliniază că nu intenționează să cucerească Rusia, precizează jurnaliștii de la BILd.

În schimb, obiectivul este acela de a respinge trupele de atac ruse până la granița țării.

Militarii NATO nu doresc ca planurile lor să rămână secrete

„Ceea ce este remarcabil: militarii NATO nu doresc ca planurile lor să rămână secrete. Dimpotrivă. Din punctul lor de vedere, descurajarea funcționează doar dacă adversarul – adică Putin și trupele sale – știe exact la ce să se aștepte în cazul unui atac asupra unei țări membre NATO.“, au subliniat jurnaliștii BILD.

Această vizualizare a fost prezentată și explicată în detaliu pentru BILD în timpul unei vizite la comandamentul Armatei SUA pentru Europa și Africa. Astăzi, un reprezentant al Departamentului american al Apărării a declarat pentru BILD:

„EFDI nu este produsul unui singur autor, ci reprezintă conceptul transformator al NATO pentru descurajare prin interdicție în domeniul terestru. În spatele acestuia se află luni de muncă de dezvoltare din partea planificatorilor din întreaga Alianță. Declarațiile concrete cu privire la modul sau locul în care ar putea avea loc o operațiune împotriva Rusiei sunt extrem de speculative și nu sunt reprezentative pentru NATO sau pentru US Army Europe and Africa.

Conceptul EFDI se concentrează pe coordonarea resurselor terestre pentru a contracara posibile tentative de invazie și pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare.“