Mihai Tănase
Planul Europei pentru securizarea strâmtorii Ormuz: Londra și Parisul pregătesc o intervevnție militară defensivă pe ruta strategică a petrolului

Marea Britanie și Franța anunță pași concreți pentru securizarea strâmtorii Ormuz, după o reuniune internațională cu peste 40 de state. Oficialii vorbesc despre o misiune militară defensivă, menită să garanteze libertatea de navigație în zonă strategică globală a traficului petrolier.

Miniștrii apărării din Regatul Unit și Franța au cerut liderilor militari din zeci de state să finalizeze un plan comun pentru securizarea Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru comerțul global cu energie. John Healey și Catherine Vautrin s-au declarat „încrezători” în privința „progreselor”, după două zile de discuții la Londra, scrie Le Monde.fr.

„Milioane de oameni depind de rezultatul acestor negocieri. Nu-i putem dezamăgi!” a avertizat Healey.

Oficialii au anunțat conturarea unei misiuni multinaționale cu rol defensiv, care ar urma să asigure siguranța navelor comerciale și, dacă va fi necesar, să permită deminarea zonei după încheierea ostilităților.

Peste 44 de state au participat la reuniune, organizată în continuarea summitului internațional din 17 aprilie, unde aproximativ 50 de lideri mondiali au discutat soluții pentru stabilizarea regiunii.

La acel moment, președintele Emmanuel Macron a propus o „misiune neutră, complet separată de beligeranți”, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a precizat că „peste 12 țări” sunt gata să contribuie la o forță „pașnică și defensivă”.

Armistițiul cu Iranul, cheia stabilității în regiune

Planul militar depinde însă de menținerea armistițiului din regiune. Într-un comunicat comun, miniștrii au salutat acordul de încetare a focului cu Iran, a cărui prelungire a fost anunțată de Donald Trump.

„Sperăm că acest armistițiu va dura și va fi consolidat și că va duce la o încetare definitivă a ostilităților. Suntem încrezători că se pot face progrese reale”, au declarat oficialii.

Un grup de planificare operațională a prezentat deja un raport care stă la baza viitoarei strategii militare. Obiectivul este clar: transformarea consensului diplomatic într-un plan coordonat care să garanteze libertatea de navigație.

Blocarea aproape totală a Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului a produs deja efecte majore asupra economiei globale, provocând creșteri semnificative ale prețurilor la petrol și gaze.

Trump minimalizează criza din Ormuz: sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul: „Erau internaționale, nu americane sau israeliene”

Citește și

CONTROVERSĂ Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
10:17
Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
POLITICĂ Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
09:38
Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
CONTROVERSĂ Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă
08:17
Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă
ULTIMA ORĂ Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
07:48
Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
CONTROVERSĂ Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
07:26
Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ECONOMIE Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
10:10
Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”

