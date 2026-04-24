Marea Britanie și Franța anunță pași concreți pentru securizarea strâmtorii Ormuz, după o reuniune internațională cu peste 40 de state. Oficialii vorbesc despre o misiune militară defensivă, menită să garanteze libertatea de navigație în zonă strategică globală a traficului petrolier.

Miniștrii apărării din Regatul Unit și Franța au cerut liderilor militari din zeci de state să finalizeze un plan comun pentru securizarea Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru comerțul global cu energie. John Healey și Catherine Vautrin s-au declarat „încrezători” în privința „progreselor”, după două zile de discuții la Londra, scrie Le Monde.fr.

„Milioane de oameni depind de rezultatul acestor negocieri. Nu-i putem dezamăgi!” a avertizat Healey.

Oficialii au anunțat conturarea unei misiuni multinaționale cu rol defensiv, care ar urma să asigure siguranța navelor comerciale și, dacă va fi necesar, să permită deminarea zonei după încheierea ostilităților.

Peste 44 de state au participat la reuniune, organizată în continuarea summitului internațional din 17 aprilie, unde aproximativ 50 de lideri mondiali au discutat soluții pentru stabilizarea regiunii.

La acel moment, președintele Emmanuel Macron a propus o „misiune neutră, complet separată de beligeranți”, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a precizat că „peste 12 țări” sunt gata să contribuie la o forță „pașnică și defensivă”.

Armistițiul cu Iranul, cheia stabilității în regiune

Planul militar depinde însă de menținerea armistițiului din regiune. Într-un comunicat comun, miniștrii au salutat acordul de încetare a focului cu Iran, a cărui prelungire a fost anunțată de Donald Trump.

„Sperăm că acest armistițiu va dura și va fi consolidat și că va duce la o încetare definitivă a ostilităților. Suntem încrezători că se pot face progrese reale”, au declarat oficialii.

Un grup de planificare operațională a prezentat deja un raport care stă la baza viitoarei strategii militare. Obiectivul este clar: transformarea consensului diplomatic într-un plan coordonat care să garanteze libertatea de navigație.

Blocarea aproape totală a Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului a produs deja efecte majore asupra economiei globale, provocând creșteri semnificative ale prețurilor la petrol și gaze.

