Trump minimalizează criza din Ormuz: sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul: „Erau internaționale, nu americane sau israeliene”

Președintele Donald Trump susține că sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul, deoarece acestea nu aparțineau SUA sau Israelului. Incidentul din Strâmtoarea Ormuz amplifică și mai mult tensiunile maritime din regiune.

Trump minimalizează criza totală din Ormuz, considerând că sechestrarea a două nave de către Iran nu reprezintă o încălcare a armistițiului, potrivit declarațiilor făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scrie CNN.

„Nu, pentru că nu erau nave americane şi nici nave israeliene. Erau două nave internaţionale”, a declarat Leavitt.

Oficialul american a adăugat că Iranul nu are control asupra unei rute maritime esențiale pentru comerțul global.

„Nu controlează strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie”, a mai spus Leavitt.

Iranul confirmă capturarea navelor

Situația din Strâmtoarea Ormuz a escaladat după ce Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a capturat două nave comerciale, acuzate că au pus în pericol securitatea maritimă.

Potrivit comunicatului oficial, navele MSC Francesca și Epaminodes ar fi operat fără autorizație și ar fi manipulat sistemele de navigație.

„Navele au fost capturate de Marina Gărzii Revoluționare Islamice și escortate către coastele Iranului. Tulburarea ordinii și a siguranței în Strâmtoarea Ormuz reprezintă linia noastră roșie.”, se precizează în comunicat.

Autoritățile iraniene au susținut, fără a prezenta dovezi, că una dintre nave ar avea legături cu Israelul.

Incidentul vine într-un context tensionat, după ce administrația Trump a început să transmită mesaje tot mai contradictorii. În paralel, Washingtonul continuă să mențină blocada în Ormuz, iar recent forțele americane au capturat o navă iraniană și au intervenit asupra unui petrolier suspectat că face parte din comerțul cu petrol al Teheranului.

În paralel, presa iraniană sugerează că nu doar două, ci trei nave ar fi fost vizate de operațiunile militare, inclusiv o navă sub pavilion grec, Euphoria, blocată în apropierea coastelor iraniene.

Anterior, autoritățile britanice au raportat atacuri armate asupra a două nave în zonă, ceea ce confirmă volatilitatea situației din una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul