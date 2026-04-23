Prima pagină » Știri externe » Trump minimalizează criza din Ormuz: sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul: „Erau internaționale, nu americane sau israeliene"

Mihai Tănase
Karoline Leavitt - Foto: Profimedia images

Președintele Donald Trump susține că sechestrarea a două nave de către Iran nu încalcă armistițiul, deoarece acestea nu aparțineau SUA sau Israelului. Incidentul din Strâmtoarea Ormuz amplifică și mai mult tensiunile maritime din regiune.

Trump minimalizează criza totală din Ormuz, considerând că sechestrarea a două nave de către Iran nu reprezintă o încălcare a armistițiului, potrivit declarațiilor făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, scrie CNN.

„Nu, pentru că nu erau nave americane şi nici nave israeliene. Erau două nave internaţionale”, a declarat Leavitt.

Oficialul american a adăugat că Iranul nu are control asupra unei rute maritime esențiale pentru comerțul global.

„Nu controlează strâmtoarea Ormuz. Ceea ce vedem este piraterie”, a mai spus Leavitt.

Iranul confirmă capturarea navelor

Situația din Strâmtoarea Ormuz a escaladat după ce Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a capturat două nave comerciale, acuzate că au pus în pericol securitatea maritimă.

Potrivit comunicatului oficial, navele MSC Francesca și Epaminodes ar fi operat fără autorizație și ar fi manipulat sistemele de navigație.

„Navele au fost capturate de Marina Gărzii Revoluționare Islamice și escortate către coastele Iranului. Tulburarea ordinii și a siguranței în Strâmtoarea Ormuz reprezintă linia noastră roșie.”, se precizează în comunicat.

Autoritățile iraniene au susținut, fără a prezenta dovezi, că una dintre nave ar avea legături cu Israelul.

Incidentul vine într-un context tensionat, după ce administrația Trump a început să transmită mesaje tot mai contradictorii. În paralel, Washingtonul continuă să mențină blocada în Ormuz, iar recent forțele americane au capturat o navă iraniană și au intervenit asupra unui petrolier suspectat că face parte din comerțul cu petrol al Teheranului.

În paralel, presa iraniană sugerează că nu doar două, ci trei nave ar fi fost vizate de operațiunile militare, inclusiv o navă sub pavilion grec, Euphoria, blocată în apropierea coastelor iraniene.

Anterior, autoritățile britanice au raportat atacuri armate asupra a două nave în zonă, ceea ce confirmă volatilitatea situației din una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul

CONTROVERSĂ Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul
07:30
Criză la Pentagon în plin conflict cu Iranul. Șeful Marinei SUA a demisionat brusc, fără explicații. Cine îi va lua locul
FLASH NEWS Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus
23:17
Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus
CONTROVERSĂ Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală
22:04
Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală
FLASH NEWS Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
21:15
Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
FLASH NEWS Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
20:25
Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
VIDEO Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
19:49
Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
Mediafax
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Click
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce este foarte important să ne spălăm pe dinți atunci când suntem internați în spital?
UTILE Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
08:00
Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet.
ACTUALITATE Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
ACTUALITATE Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
GÂNDUL GREEN Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
07:45
Se întorc ninsorile și în București? Prognoza de ultimă oră emisă de meteorologii Accuweather
INCIDENT Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
07:40
Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap
ACTUALITATE Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”
07:30
Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe