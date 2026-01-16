Prima pagină » Știri externe » Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”

16 ian. 2026, 11:14, Știri externe
Președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că a fost înființat „Consiliul Păcii” care va supraveghea Gaza. Vestea vine la câteva luni după ce Israelul și Hamas au încheiat un armistițiu „fragil“, după doi ani de conflict în Fâșia Gaza.

„Am marea onoare să anunț că a fost înființat CONSILIUL PĂCII”, a scris Trump pe Truth Social. „Membrii Consiliului vor fi anunțați în scurt timp, dar pot afirma cu certitudine că este cel mai mare și mai prestigios consiliu care a fost vreodată constituit, în orice moment și în orice loc.”, precizat oficialul de la Casa Albă.

Aproape o oră și jumătate mai târziu, Trump a făcut un alt anunț: „Am intrat OFICIAL în următoarea fază a Planului de pace în 20 de puncte pentru Gaza”, citându-l pe trimisul special Steve Witkoff.

„De la încetarea focului, echipa mea a contribuit la furnizarea de NIVELURI RECORD de ajutor umanitar în Gaza, ajungând la civili cu o viteză și o amploare ISTORICĂ. Chiar și Națiunile Unite au recunoscut această realizare ca fiind FĂRĂ PRECEDENT. Aceste rezultate au pregătit scena pentru această următoare fază.“

„În calitate de președinte al Consiliului pentru Pace, susțin un guvern tehnocrat palestinian nou numit, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei, susținut de Înaltul Reprezentant al Consiliului, pentru a guverna Gaza în timpul tranziției sale. Acești lideri palestinieni sunt ferm dedicați unui viitor PAȘ”

Potrivit președintelui, cu sprijinul Egiptului, Turciei și Qatarului, SUA vor asigura un „acord cuprinzător de demilitarizare cu Hamas, inclusiv predarea tuturor armelor și demontarea tuturor tunelurilor”.

„Hamas trebuie să-și onoreze IMEDIAT angajamentele, inclusiv returnarea ultimului trup (al ostaticului rămas n.r.) către Israel, și să procedeze fără întârziere la demilitarizarea completă”, a continuat Trump. „Așa cum am spus și înainte, pot face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea. Populația din Gaza a suferit destul. Acum este momentul. PACE PRIN FORȚĂ.”

Ginerele președintelui, Jared Kushner, care a lucrat cu Witkoff în fucția de consilier special pentru Orientul Mijlociu, a lăudat vestea.

„Ziua de astăzi marchează un nou început istoric în Orientul Mijlociu”, a scris Kushner pe platforma socială X.

Witkoff a anunțat miercuri vestea privind a doua fază, „trecerea de la încetarea focului la demilitarizare, guvernare tehnocratică și reconstrucție”, a scris el pe X. El a adăugat că se așteaptă ca Hamas să „își respecte pe deplin obligațiile, inclusiv returnarea imediată a ultimului ostatic decedat”.

„Nerespectarea acestei cerințe va avea consecințe grave”, a declarat Witkoff.

Israelul contină atacurile în Gaza

În ciuda încetării focului, Israelul a efectuat joi atacuri care au provocat moartea a nouă persoane în Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a calificat anunțul lui Witkoff ca fiind, în mare parte, simbolic și a numit comitetul de guvernare al palestinienilor anunțat ca parte a celei de-a doua faze drept „o mișcare declarativă”.

Hamas și-a reafirmat controlul asupra teritoriului de la începutul încetării focului. Duminică, oficialii Hamas au declarat că vor dizolva guvernul din Gaza odată ce un comitet tehnocratic palestinian va prelua conducerea.

Se preconizează că numitul „Consiliul Păcii” va desfășura o forță internațională de securitate atunci când Hamas va fi dezarmat și Israelul își va retrage trupele din Fâșia Gaza. Conform planului de pace în 20 de puncte, consiliul este punctul nouă.

Planul respinge, de asemenea, orice ocupație israeliană pe termen lung a Fâșiei Gaza și prevede că Israelul nu va anexa niciun teritoriu.

Planul prevede că, dacă Autoritatea Palestiniană îndeplinește condițiile de reformă, se va crea o cale către statalitatea palestiniană. Ultimul punct prevede că SUA vor facilita dialogul între Israel și Gaza.

