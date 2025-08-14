Prima pagină » Știri externe » Platforma X a lui Elon Musk a picat la nivel global. Miliardarul nu a raportat niciun incident, fiind mai preocupat de explorarea spațială

Platforma X a lui Elon Musk a picat la nivel global. Miliardarul nu a raportat niciun incident, fiind mai preocupat de explorarea spațială

14 aug. 2025, 22:03, Știri externe
Platforma X a lui Elon Musk a picat la nivel global. Miliardarul nu a raportat niciun incident, fiind mai preocupat de explorarea spațială

Platforma X a miliardarului Elon Musk a picat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă. 

Potrivit Variety, utilizatorii platformei erau întâmpinați cu mesaje de eroare când își accesau paginile de profil, iar zeci de mii dintre aceștia au raportat eroarea către serviciul de monitorizare Downdetector.

Pagina de start a platformei X nu a raportat niciun incident pentru ziua de 14 august.

Platforma lui Elon Musk a fost întreruptă de trei ori în 2025. Pe 10 martie, platforma a fost afectată de întreruperi repetate. Musk le-a atribuit „unui atac cibernetic masiv”.

Între timp, miliardarul a răspuns la postarea unui utilizator privind explorarea spațială. Acesta sugerase ca măcar 1% din resursele planetei noastre să fie folosite pentru explorarea spațială.

„99% din resurse ar trebui să fie concentrate pe Pământ, dar poate că 1% ar trebui direcționat către explorarea altor planete și prezervarea luminii conștiinței umane”.

Utilizatorul a adăugat o poză cu o bază de pe Marte.

Miliardarul a fost de acord.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla

Citește și

ULTIMA ORĂ Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”
21:27
Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”
EXTERNE Liderii europeni susțin că Trump ar fi fost de acord să ofere sprijin militar american viitoarei Forțe Multinaționale EUROPENE din Ucraina
20:27
Liderii europeni susțin că Trump ar fi fost de acord să ofere sprijin militar american viitoarei Forțe Multinaționale EUROPENE din Ucraina
EXTERNE Ministrul de Externe al Ungariei AVERTIZEAZĂ că Uniunea Europeană „nu mai este un factor în politica globală”
19:36
Ministrul de Externe al Ungariei AVERTIZEAZĂ că Uniunea Europeană „nu mai este un factor în politica globală”
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
Mediafax
Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți face griji!'
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Evz.ro
Filtre la podul Giurgiu–Ruse. Șoferii români, ținta operațiunilor speciale
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară