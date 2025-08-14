Platforma X a miliardarului Elon Musk a picat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă.

Potrivit Variety, utilizatorii platformei erau întâmpinați cu mesaje de eroare când își accesau paginile de profil, iar zeci de mii dintre aceștia au raportat eroarea către serviciul de monitorizare Downdetector.

Pagina de start a platformei X nu a raportat niciun incident pentru ziua de 14 august.

Platforma lui Elon Musk a fost întreruptă de trei ori în 2025. Pe 10 martie, platforma a fost afectată de întreruperi repetate. Musk le-a atribuit „unui atac cibernetic masiv”.

Între timp, miliardarul a răspuns la postarea unui utilizator privind explorarea spațială. Acesta sugerase ca măcar 1% din resursele planetei noastre să fie folosite pentru explorarea spațială.

„99% din resurse ar trebui să fie concentrate pe Pământ, dar poate că 1% ar trebui direcționat către explorarea altor planete și prezervarea luminii conștiinței umane”.

Utilizatorul a adăugat o poză cu o bază de pe Marte.

Miliardarul a fost de acord.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla