Un frumos spectacol de drone s-a terminat foarte prost într-un oraș din Republica Populară Chineză. Liuyang, din provincia Hunan. Totul a degenerat în haos după o defecțiune tehnică.

Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica, potrivit The Sun. Incidentul a avut loc la Sky Theatre din China, pe 2 octombrie, pe durata spectacolului intitulat „Octombrie: Sunetul Florilor Înflorite”, fiind utilizate drone pentru a crea efecte vizuale 3D. Clipurile cu dronele care se prăbușesc peste spectatorii panicați au fost distribuite pe platforma de socializare X.

Oamenii au fugit speriați, dar nimeni nu a fost rănit în cele din urmă.

Incendiile provocate au fost stinse în câteva minute, anunță autoritățile.

Sursa Video: X