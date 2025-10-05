Prima pagină » Știri externe » Video. Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica

05 oct. 2025, 22:42, Știri externe
Un frumos spectacol de drone  s-a terminat foarte prost într-un oraș din Republica Populară Chineză. Liuyang, din provincia Hunan. Totul a degenerat în haos după o defecțiune tehnică.

Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica, potrivit The Sun.  Incidentul a avut loc la Sky Theatre din China, pe 2 octombrie, pe durata spectacolului intitulat „Octombrie: Sunetul Florilor Înflorite”, fiind utilizate drone pentru a crea efecte vizuale 3D. Clipurile cu dronele care se prăbușesc peste spectatorii panicați au fost distribuite pe platforma de socializare X.

Oamenii au fugit speriați, dar nimeni nu a fost rănit în cele din urmă.

Incendiile provocate au fost stinse în câteva minute, anunță autoritățile.

