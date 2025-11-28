Europa ia în calcul măsuri fără precedent împotriva Rusiei, după intensificarea atacurilor hibride, de la drone care survolează spațiul NATO până la sabotaje și operațiuni cibernetice. Statele membre discută despre operațiuni cibernetice ofensive coordonate, atribuire rapidă a atacurilor și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei.

Ultimele luni au adus o escaladare semnificativă a acțiunilor hibride atribuite Rusiei, forțând Europa să ia în considerare ceea ce, înainte de războiul din Ucraina, ar fi părut imposibil: represalii directe. Drone și agenți ruși au fost implicați în incidente pe teritoriul NATO, iar acum, la aproape 4 ani de război brutal în Ucraina, capitalele europene își regândesc strategia de răspuns.

Conform Politico, ideile discutate la nivel european includ operațiuni cibernetice ofensive comune, o procedură mai rapidă de atribuire oficială a atacurilor hibride Moscovei și chiar exerciții militare „surpriză” coordonate de NATO.

„Rușii testează constant limitele. Care este răspunsul, cât de departe putem merge? Este nevoie de un răspuns mai proactiv. Și nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”, a declarat ministrul leton de externe Baiba Braze.

Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică în Europa

În ultimele săptămâni, drone rusești au survolat Polonia și România, iar numeroase incidente misterioase cu drone au provocat blocaje în aeroporturi și baze militare din Europa. Printre atacurile raportate se numără acțiuni de bruiaj GPS la scară largă, incursiuni ale avioanelor și navelor rusești, dar și o explozie pe o linie feroviară poloneză ce transporta ajutor militar către Ucraina.

Atacurile hibride nu sunt o noutate, Rusia a fost acuzată anterior de asasinate în Marea Britanie, incendierea depozitelor de arme din Europa Centrală, finanțarea partidelor extremiste și tentative de influențare a alegerilor din România și Moldova. Totuși, ritmul lor actual este fără precedent.

Think tank-ul GLOBSEC a contabilizat peste 110 atacuri și acte de sabotaj între ianuarie și iulie, majoritatea cu legături la Moscova.

Oficialii europeni avertizează că Moscova testează deliberat reacțiile NATO și UE.

Secretarul de stat german pentru apărare, Florian Hahn, a întrebat public dacă „Europa ar trebui să devină mai activă în acest domeniu”, iar generalul suedez Michael Claesson a declarat că „nu ne putem permite să fim temători”.

Totodată, liderii europeni încearcă să nu depășească limitele care ar putea declanșa un conflict direct cu Rusia, o putere nucleară.

Declarațiile agresive ale unor oficiali ruși, inclusiv cele ale lui Dmitri Medvedev – „Europenii ar trebui să tremure ca animalele conduse la abator” au inflamat și mai mult dezbaterea.

Europa analizează opțiuni de reacție rapidă

Polonia a desfășurat recent 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice, după sabotarea unei linii feroviare. Premierul Donald Tusk a acuzat Moscova de „terorism de stat”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că amenințările hibride reprezintă „un pericol extrem” pentru UE.

Italia a prezentat un plan amplu de 125 de pagini care include un Centru european pentru contracararea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști, și personal militar format în inteligență artificială.

Germania și România modifică legislația pentru a permite doborârea dronelor suspecte deasupra aeroporturilor și bazelor sensibile. În paralel, unele țări, precum Danemarca sau Cehia, permit deja operațiuni cibernetice ofensive, iar Marea Britanie a folosit astfel de acțiuni împotriva ISIS în trecut.

Filip Bryjka, expert în amenințări hibride, spune că operațiunile cibernetice ar putea viza infrastructuri critice din Rusia, precum zona industrială Alabuga, unde se produc drone Shahed, rețele energetice dar și transporturile militare ale Federației Ruse. Aceste acțiuni ar avea scopul de a perturba efortul de război al Moscovei fără escaladări publice.

Pentru NATO, o alianță defensivă, operațiunile ofensive rămân tabu. Totuși, aliații discută despre „răspunsuri asimetrice” și despre demonstrații vizibile de forță.

Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO, sugerează că Aliații ar putea desfășura exerciții militare „fără preaviz” la granițele Rusiei, în special în zona baltică.

Totodată, centrul european pentru combaterea amenințărilor hibride din Helsinki coordonează deja instruirea și schimbul de informații între statele aliate.