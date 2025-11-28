Prima pagină » Știri externe » Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă

Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 10:37, Știri externe
Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă
Foto: Profimedia images

Europa ia în calcul măsuri fără precedent împotriva Rusiei, după intensificarea atacurilor hibride, de la drone care survolează spațiul NATO până la sabotaje și operațiuni cibernetice. Statele membre discută despre operațiuni cibernetice ofensive coordonate, atribuire rapidă a atacurilor și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei.

Ultimele luni au adus o escaladare semnificativă a acțiunilor hibride atribuite Rusiei, forțând Europa să ia în considerare ceea ce, înainte de războiul din Ucraina, ar fi părut imposibil: represalii directe. Drone și agenți ruși au fost implicați în incidente pe teritoriul NATO, iar acum, la aproape 4 ani de război brutal în Ucraina, capitalele europene își regândesc strategia de răspuns.

Conform Politico, ideile discutate la nivel european includ operațiuni cibernetice ofensive comune, o procedură mai rapidă de atribuire oficială a atacurilor hibride Moscovei și chiar exerciții militare „surpriză” coordonate de NATO.

„Rușii testează constant limitele. Care este răspunsul, cât de departe putem merge? Este nevoie de un răspuns mai proactiv. Și nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”, a declarat ministrul leton de externe Baiba Braze.

Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică în Europa

În ultimele săptămâni, drone rusești au survolat Polonia și România, iar numeroase incidente misterioase cu drone au provocat blocaje în aeroporturi și baze militare din Europa. Printre atacurile raportate se numără acțiuni de bruiaj GPS la scară largă, incursiuni ale avioanelor și navelor rusești, dar și o explozie pe o linie feroviară poloneză ce transporta ajutor militar către Ucraina.

Atacurile hibride nu sunt o noutate, Rusia a fost acuzată anterior de asasinate în Marea Britanie, incendierea depozitelor de arme din Europa Centrală, finanțarea partidelor extremiste și tentative de influențare a alegerilor din România și Moldova. Totuși, ritmul lor actual este fără precedent.

Think tank-ul GLOBSEC a contabilizat peste 110 atacuri și acte de sabotaj între ianuarie și iulie, majoritatea cu legături la Moscova.

Oficialii europeni avertizează că Moscova testează deliberat reacțiile NATO și UE.

Secretarul de stat german pentru apărare, Florian Hahn, a întrebat public dacă „Europa ar trebui să devină mai activă în acest domeniu”, iar generalul suedez Michael Claesson a declarat că „nu ne putem permite să fim temători”.

Totodată, liderii europeni încearcă să nu depășească limitele care ar putea declanșa un conflict direct cu Rusia, o putere nucleară.

Declarațiile agresive ale unor oficiali ruși, inclusiv cele ale lui Dmitri Medvedev – „Europenii ar trebui să tremure ca animalele conduse la abator” au inflamat și mai mult dezbaterea.

Europa analizează opțiuni de reacție rapidă

Polonia a desfășurat recent 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice, după sabotarea unei linii feroviare. Premierul Donald Tusk a acuzat Moscova de „terorism de stat”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că amenințările hibride reprezintă „un pericol extrem” pentru UE.

Italia a prezentat un plan amplu de 125 de pagini care include un Centru european pentru contracararea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști, și personal militar format în inteligență artificială.

Germania și România modifică legislația pentru a permite doborârea dronelor suspecte deasupra aeroporturilor și bazelor sensibile. În paralel, unele țări, precum Danemarca sau Cehia, permit deja operațiuni cibernetice ofensive, iar Marea Britanie a folosit astfel de acțiuni împotriva ISIS în trecut.

Filip Bryjka, expert în amenințări hibride, spune că operațiunile cibernetice ar putea viza infrastructuri critice din Rusia, precum zona industrială Alabuga, unde se produc drone Shahed, rețele energetice dar și transporturile militare ale Federației Ruse. Aceste acțiuni ar avea scopul de a perturba efortul de război al Moscovei fără escaladări publice.

Pentru NATO, o alianță defensivă, operațiunile ofensive rămân tabu. Totuși, aliații discută despre „răspunsuri asimetrice” și despre demonstrații vizibile de forță.

Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO, sugerează că Aliații ar putea desfășura exerciții militare „fără preaviz” la granițele Rusiei, în special în zona baltică.

Totodată, centrul european pentru combaterea amenințărilor hibride din Helsinki coordonează deja instruirea și schimbul de informații între statele aliate.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO 🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
11:30
🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
ACTUALITATE 🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
11:16
🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
EXTERNE Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam
10:12
Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam
EXTERNE 🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei
10:09
🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei
ANALIZA de 10 O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia”
10:00
O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia”
ULTIMA ORĂ 🚨 Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak
09:30
🚨 Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
De-a lungul vieții, creierul trece prin 5 „epoci”, arată un studiu amplu
SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
ULTIMA ORĂ Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
11:16
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență