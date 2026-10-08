România, din nou în centrul unui atac mediatic asupra lui Donald Trump. POLITICO: Administrația Trump ar fi instruit ambasada SUA din București să pună presiuni pentru ca diplomați români să nu participe la un eveniment din Lituania. Asaltul presei americane la adresa lui Trump și republicanilor se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile în SUA

Atacurile din presa americană, ostilă republicanilor, continuă în rafale. Cea mai nouă mișcare vine din partea POLITICO, publicație cunoscută ca fiind în opoziție cu președintele american Donald Trump, care susține că administrația americană ar fi făcut presiuni asupra unor aliați europeni, inclusiv România, pentru a-și reconsidera participarea la o conferință internațională despre dezinformare organizată la Vilnius, în Lituania.

Atacurile vin în contexturile în care, în mai puțin de o lună, în SUA vor avea loc alegerile pentru Congresul american, unde republicanii și Donald Trump joacă o carte importantă, riscând să piardă puterea în congres în fața democraților.

Seria de atacuri a fost deschisă de către publicatia Wall Street Journal, de asemenea cunoscută pentru pozițiile sale critice față de președintele Trump, într-un articol în care a fost din nou implicat și numele României. Publicația ar fi susținut că administrația americană, prin vocea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi pus presiuni asupra autorităților de la București pentru ca România să achiziționeze gaze naturale americane.

Acuzațiile au fost negate în repetate rânduri atât de administrația americană, cât și de oficiali români. Nu a fost prezentată nicio dovadă publică în afara informațiilor furnizate de surse citate de publicație. De altfel, nici aceste publicații nu au prezentat documente care să confirme acuzațiile, bazându-se în principal pe diverse surse.

Momentul acestor atacuri este unul important, întrucât miza partidului democrat din SUA este să preia puterea în congres și să îi amputeze puterile președintelui Donald Trump, ba chiar, așa cum Trump acuză, acesta s-ar putea confrunta cu o punerea sub acuzare.

Aceasta este procedura prin care Camera Reprezentanților poate formula acuzații oficiale împotriva unui președinte. Dacă acuzațiile sunt aprobate, cazul este judecat în Senat, iar pentru condamnarea și înlăturarea președintelui din funcție este necesar votul a două treimi dintre senatori.

Politico: Ambasada SUA din România ar fi primit instrucțiuni de la Washington

Potrivit POLITICO, administrația Trump ar fi făcut presiuni asupra unor oficiali diplomatici din Uniunea Europeană, Canada și Lituania pentru ca aceștia să se retragă de la o conferință internațională dedicată combaterii dezinformării, organizată miercuri și joi la Vilnius.

Publicația susține că ar fi consultat extrase dintr-o cablogramă a Departamentului de Stat american, potrivit căreia ambasadele SUA din mai multe țări europene, precum și reprezentanții americani pe lângă Uniunea Europeană, ar fi primit instrucțiuni să transmită nemulțumirea Washingtonului față de unele dintre temele conferinței.

Printre ambasadele menționate în document s-ar afla cele din Franța, Norvegia, România și Polonia.

Potrivit POLITICO, acestea ar fi fost instruite să transmită verbal, nu în scris, că administrația americană este nemulțumită de panelurile în care Statele Unite ar fi fost prezentate drept o amenințare în materie de dezinformare.

Departamentul de Stat ar fi cerut, de asemenea, ca oficialii americani să evalueze dacă guvernele acestor țări sunt de acord cu descrierea Statelor Unite drept un actor de „manipulare și interferență străină a informațiilor”, cunoscut prin acronimul FIMI.

Mai multe țări ar fi fost îndemnate să renunțe la conferință

Politico susține că unele dintre țările contactate de administrația Trump ar fi fost îndemnate să-și reconsidere participarea la eveniment, însă nu toate ar fi primit această solicitare.

România, Norvegia și Polonia figurau în continuare pe agenda conferinței, potrivit publicației. Ministerele de Externe din cele trei țări nu ar fi răspuns solicitărilor Politico de a comenta informațiile.

În cazul Franței, oficialii americani ar fi contactat Ministerul de Externe, însă Parisul nu s-ar fi retras de la conferință.

Canada și Lituania ar fi renunțat însă la sprijinul public pentru eveniment după discuțiile cu oficialii americani. De asemenea, Serviciul European de Acțiune Externă, structura diplomatică a Uniunii Europene, ar fi fost eliminat din programul oficial al conferinței.

Politico susține că fotografiile analizate de publicație ar fi arătat că siglele serviciilor diplomatice din Canada, Lituania și UE au fost acoperite pe materialele conferinței. Franța ar fi rămas singurul „susținător principal”.

Reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă și ai Ministerului de Externe din Lituania ar fi declarat că retragerea lor a avut legătură cu faptul că unele teme ale conferinței nu ar fi corespuns pozițiilor oficiale ale instituțiilor.

Ce ar fi deranjat administrația Trump

Potrivit Politico, administrația Trump ar fi fost deranjată de existența unor paneluri care prezentau Statele Unite drept un posibil actor de dezinformare.

Unul dintre acestea, intitulat „SUA ca amenințare FIMI: recunoașteți, adaptați-vă, ripostați”, ar fi analizat modul în care Statele Unite ar fi devenit o amenințare pentru Europa în domeniul dezinformării. La panel ar fi participat doi cercetători americani și un fost oficial CIA.

Un alt panel, intitulat „Sub atac: Cum face față comunitatea de combatere a dezinformării presiunilor guvernului SUA”, ar fi analizat inclusiv posibilitatea ca guvernul american să impună interdicții de călătorie unor persoane din Europa.

Cablograma Departamentului de Stat, citată de Politico, ar susține că prezentarea Statelor Unite ca actor FIMI ar reprezenta o „falsă echivalență” cu Rusia și China și ar estompa amploarea presupusei interferențe ruse și chineze în democrațiile occidentale.

Un oficial american familiarizat cu situația, citat sub protecția anonimatului, ar fi declarat că Departamentul de Stat ar fi cerut unor țări să-și reconsidere participarea.

Scandalul din Wall Street Journal, după o acuzație similară privind România

Noul articol al Politico apare după informațiile publicate anterior de Wall Street Journal, în care România ar fi fost din nou menționată într-un context legat de administrația Trump.

Publicația americană ar fi susținut că administrația de la Washington, prin intermediul ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi exercitat presiuni asupra autorităților române pentru ca acestea să cumpere gaze naturale din Statele Unite.

Informațiile au fost negate în repetate rânduri atât de partea americană, cât și de oficialii români.

Nici în acest caz nu ar fi fost prezentat public un document care să demonstreze existența unor astfel de presiuni, iar informațiile s-ar fi bazat pe surse citate sub protecția anonimatului.